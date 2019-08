Netflix की वेबसीरीज Sacred Games season 2 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्ट टू की स्ट्रीमिंग 15 अगस्त से हो रही है। फिल्म के एक्टर सैफ अली खान और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सिखों की भावना को भड़काने का आरोप लगा है। बता दें कि इस सीरीज के पहले पार्ट से ही सैफ अली खान इसमें एक सरदार (सरताज सिंह) की भूमिका निभा रहे हैं।

इस सीन पर है विवाद: सेक्रेड गेम्स के पार्ट टू में एक सीन में सैफ अली खान (सरताज सिंह) अपने पिता से नाराज हो जाता है। वह नदी किनारे अपने पिता (दिलबाग सिंह) से मिले कड़े (हाथ में पहने जाने वाला) को उतार कर पानी में फेंक देता है। कहा जा रहा कि सिखों को इसी सीन पर आपत्ति है और इसे ही डिलीट करने की मांग की जा रही है। विधायक मजिंदर सिरसा ने ट्वीट कर सीन को डिलीट करने की मांग की है।

अकाली नेता ने दी यह चेतावनी: अकाली नेता व दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, ‘‘मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध करता हूं कि नेटफ्लिक्स इंडिया और सैक्रेड गेम्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो सिर्फ सिखों की धार्मिक भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक चिह्नों का भी अपमान कर रहे हैं। पैसे कमाने के मकसद से ये लोग धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा नहीं करने दिया जा सकता।’’

I urge @PrakashJavdekar Ji to take stern action agnst @NetflixIndia & #SacredGames which disrespects not only Sikh Kakaars but Hindu religion symbology also

These people are minting money hurting our religious sentiments which cant be allowed in the name of Freedom of Expression https://t.co/lvjnz1hDmx

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 20, 2019