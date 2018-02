सिख पुलिसवाले के किरदार में सैफ, जानें बॉलीवुड के बाद कहां डेब्यू करने जा रहे छोटे नवाब

एक्टर सैफ अली खान यूं तो कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। वहीं अब सैफ एक बार फिर से डेब्यू की तैयारी में हैं। जी हां, सैफ इस बार डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। दरअसल, सैफ जल्द ही एक वेब सीरीज में एक्ट करते हुए दिखेंगे। इसी के साथ ही सैफ अब वेब की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। यह वेब सीरीज नेटफ्लेक्स लेकर आ रहा है, जिसका नाम है, ‘सेक्रेड गेम’। वहीं इस वेब सीरीज का फर्स लुक जारी कर दिया गया है।

‘सेक्रेट गेम’ वेब सीरीज में सैफ के साथ राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। सैफ अली खान, राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर यह वेब सीरीज 8 एपिसोड्स की होगी। नेटफ्लेक्स इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट लुक जारी किया। बता दें, सैफ अली खान इससे पहले फिल्म शैफ में में नजर आए थे। फिल्म में सैफ ने एक शैफ का किरदार निभाया था। इसके लिए सैफ ने कुकिंग भी सीखी थी। वहीं राधिका आप्टे की फिल्म पैडमैन भी हाल ही में रिलीज हुई।

The deadliest games are the ones we've been fooled into playing. Here's the first look of #SacredGames pic.twitter.com/F1gBkaVGSf

— Netflix India (@NetflixIndia) February 23, 2018