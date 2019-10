Taapsee Pannu: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी आगामी फिल्म ‘सांड की आंख’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में तापसी अपनी उम्र से ज्यादा का किरदार निभा रही हैं जिसके लिए उन्हें काफी प्रॉस्थेटिक मेकअप करना पड़ा था। इसी को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उनको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर फिल्म में उनके किरदार और मेकअप को लेकर जमकर मजाक उड़ाया था। साथी ही उनकी एक्टिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता है।

रंगोली के इस बात का तापसी ने हाल ही में स्पॉटबॉय को दिए इंटरव्यू में करारा जवाब दिया है। तापसी से जब सवाल किया गया कि आपके बारे में कोई कहता है कि आपको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। इस बात के जवाब में तापसी कहती हैं कि, हां मुझे नहीं आता यार फिर भी फिल्में मिल रही हैं क्या करूं। यही नहीं तापसी आगे कहती हैं कि ये सवाल तो डायरेक्टर्स से पूछना चाहिए कि वे फिल्में लेकर क्यों आ रहे हैं। और उनको (रंगोली) हजम नहीं होगा कि अभी मैंने चार फिल्में साइन की हैं।

तापसी ने रंगोली द्वारा उनको लगातार निशाना बनाने को लेकर तंज कसा और कहा-जिस तरह रंगोली और कंगना मुझ पर लगातार ध्यान देते हैं मुझे लगता है कि ये दोनों बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और इसके लिए मैं उन्हें सलाम करती हूं। मेरे पास उन्हें अटेंशन देने का कोई समय नहीं है।

देखें रंगोली का ट्वीट-

Acting ka A bhi nahin aata & comparing urself to all legends bhai ja thodi acting seekh le tacky silver hair & sasta prosthetic won’t make u an actor,wat about body language f a 60 year old? Where is the aged voice?Longing fr gone youth in one’s eyes?Where is acting So funny! https://t.co/zQMWbcbIzl

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 24, 2019