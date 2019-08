Saaho Movie Memes Viral On Social Media: प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘साहो’ 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर साउथ सुपरस्टार के फैन्स का जोश हाई है, तो वहीं फिल्म को क्रिटिक्स ने फ्लॉप करार दिया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श और सुमित कादेल सहित कई अन्य ने भी साहो को खराब रेटिंग्स दी हैं। बेकार रिव्यू से परेशान प्रभास के फैन्स फिल्म समीक्षक को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

तरण ने अपने रिव्यू में लिखा- ‘एक शब्द में साहो असहनीय। रेटिंग्स-1.5। टैलेंट, मोटा पैसा और अवसर को बर्बाद किया गया। कमजोर कहानी, दुविधाभरा स्क्रीनप्ले और अमेच्यूर निर्देशन।’ तरण के रिव्यू पर प्रभास के फैन्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा- पता नहीं नार्थ के क्रिटिक्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नॉर्थ ऑडियंस हिट करार दे रही है। यह साउथ में ब्लॉकबस्टर है। आप रिव्यू में विश्वास मत कीजिए। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- सर आपकी जेलसी है, साउथ फिल्मों को लेकर।

how much u took from shankar pic.twitter.com/WnOTqsLiEZ — darling satya (@KarSaho) August 30, 2019

Your review is UNBEARABLE. So called and paid critics. Please donate this person so atleast he write some real review. #Saahoreview #Saaho #Prabhas. It’s 3.5* move. Please retweet to fight with this dust pic.twitter.com/mGxIRJ4jqy — #ViruPanti (@virupantifan) August 30, 2019

Saaho Movie Review, Rating: Read Here

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- हैप्पी न्यू ईयर को 4 स्टार दिया था तुमने और साहो इतनी खराब है मतलब? वहीं एक यूजर ने लिखा- तुम्हें शंकर से कितने पैसे मिलते हैं? वहीं प्रभास के फैन क्लब अकाउंट लिखता है- जब पैसा काम कर जाता है तो यह इमोशनल जर्नी हो जाती है, वरना असहनीय। वहीं एक ट्विटर यूजर लिखता है- कम से कम रेस-3 से तो अच्छी है।

Can you give explanation for this. U gave 4star rating for movie but it was disaster at BOX OFFICE pic.twitter.com/Z5dXHOk0L2 — Ravi Kiran (@ravikhsr) August 30, 2019

@taran_adarsh ka har review sahi nhi hota — Laptop Vala Engineer (@4log_kya_kahege) August 30, 2019

बता दें कि सुजीत के निर्देशन में बनी फिल्म साहो को बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। साउथ के कई सिनेमाघरों में शोज हाउसफुल होने के कारण टिकट काउंटर्स को बंद कर दिया गया है। खबरों की मानें तो साउथ में साहो के टिकट को लेकर मारामारी हो रही है। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 60-70 करोड़ रुपए की कमाई भारत में कर सकती है। वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ हो सकता है।

