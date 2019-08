Saaho Movie First Review : प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म Saaho इसी शुक्रवार 30 अगस्त को रिलीज हो रही है। इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म मानी जा रही साहो को लेकर अभी से देश विदेश से रिव्यू आने लगे हैं। यूएई के फेमस फिल्म क्रिटिक उमैर सांधू ने ट्वीट कर इस फिल्म् का रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी है।

साहो के रिलीज में अभी दो दिन हैं लेकिन इंडियन सिनेमा लवर्स और प्रभास के फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे। वे इस फिल्म से जुड़ी हर जानकारी के साथ-साथ फिल्म रिलीज की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अगर आपको 48 घंटे पहले ही साहो का रिव्यू पढ़ने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि यूएई के एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और सेंसर बोर्ड के सदस्य उमैर सांधू ने इस फिल्म को देखने के बाद क्या रिव्यू लिखा है।

#Saaho is the Best Hollywood Style Action Movie ever made in #India. #Prabhas is Back with Bang Bang !! My Review of #SaahoInCinemas is Rocking all over. pic.twitter.com/xYgN7H7Njn

