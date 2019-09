Saaho and Chhichhore Box Office Collection Report:सुपरस्टार प्रभास के बड़े बजट की फिल्म साहो ने कमाई के मामले में धमाल मचाया है। फिल्म हिंदी वर्जन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। तो वहीं सुशांत राजपूत की फिल्म ‘ छिछोरे'भी कम नहीं है। फिल्म ने अब तक 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। जी हां, ओपनिंग डे पर फिल्म छिछोरे ने कमाए थे 7.32 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 12.25 करोड़ रुपए। इसके अलावा रविवार को फिल्म की कितनी कमाई हुई इस ओर अभी जानकारी आनी बाकी है। कुल मिला कर फिल्म ने टोटल 19.57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

माना जा रहा है कि फिल्म छिछोरे आने वाले दिनों में भी बेहतर कमाई करेगी। कमाई के दूसरे दिन में भी फिल्म की कमाई में काफी उछाल देखा गया था। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए छिछेरे को अच्छी बिक्री मिल रही है। इसके अलावा साहो ने भी अपने पहले वीक में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के रिव्यूज काफी निराशाजनक रहे। साहो को रेटिंग्स भी उम्मीद से काफी कम मिले। फिर भी फिल्म साहो की कमाई जबरदस्त रही है।

#Chhichhore jumps [67.35%] on Day 2… Glowing word of mouth is converting into enhanced footfalls and in turn, reflecting in its BO numbers… Expect further growth on Day 3… Eyes ₹ 35 cr [+/-] total in its weekend… Fri 7.32 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 19.57 cr. #India biz.

