View this post on Instagram

Gazab ki hogi shaam aur hogi gazab ki singing with this melodious duo - #ReporterSomya & #GeetonKiRaniRanita Watch them tomorrow, Sat 8PM on 90s special episode of #SRGMPLilChamps only on ZeeTV @manieshpaul @ranita_banerjee_ @somyasharma_official_ @therealalkayagnik @uditnarayan_official @kumarsanuofficial #ManieshPaul #KumarSanu #AlkaYagnik #UditNarayan