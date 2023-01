Sa Re Ga Ma Pa L’il Champs-9 Winner: सिक्किम की जेटशेन डोहना लामा बनी सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स की विनर, जीते 10 लाख रुपये

सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स के 9वें सीजन की ट्रॉफी सिक्किम की जेटशेन डोहना (Jetshen Dohna Lama) ने अपने नाम की है।

सारेगामापा लिटिल चैंप्स 9 की विनर ( image: instagram)