Sa Re Ga Ma Pa 2018 Finale LIVE Online: ‘सा रे गा मा पा’ में सुरों का आखिरी महामुकाबला आज, यहां देख सकेंगे लाइव शो

Sa Re Ga Ma Pa 2018 Finale: 27 जनवरी 2019 (रविवार) को जीटीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो ‘सा रे गा मा पा’ ग्रैंड फिनाले हैं। शो के आखिरी एपिसोड में 6 कंटेस्टेट के बीच सुरों का महा मुकाबला होगा। अब इस रेस में असलम अब्दुल माजिद, एश्वर्या पंडित, साहिल सोलंकी, सोनी गिल, तन्मय चतुर्वेदी और इशिता विश्वकर्मा शामिल हैं। शो के आखिरी में देखना होगा कि इनमें से वह कौन होगा जो सारेगामापा विनर का खिताब अपने नाम कर पाएगा। ग्रैंड फिनाले में इन कंटेस्टेंट के अलावा शो के जज सिंगर-कंपोजर शेखर रवजियानी, रिचा शर्मा और वाजिद खान भी अपनी गायिकी से समां बांधेंगे। वहीं शो के होस्ट आदित्‍य नारायण भी अपनी आवाज से दर्शकों का दिल जीतेंगे। अगर आप भी इस सिंगिंग शो का लुत्फ उठाने चाहते हैं तो आइए बताते हैं कहां देख सकते हैं।

‘सारेगामापा’ के ग्रैंड फिनाले का सेलिब्रेशन देखने के लिए आप अपने टीवी चैनल को जीटीवी पर सैट करना होगा। जहां शाम 8 बजे से आप इस शो को देख सकेंगे। जो लोग टीवी पर जीटीवी चैनल नहीं देख सकते वो अपने मोबाइल फोन जी5 ऐप पर भी देख सकते हैं। यहां यह एपिसोड शाम 7 बजकर 30 मिनट से ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा जनसत्ता.कॉम की वेबसाइट के जरिए आप अपने मोबाइल पर ताजा अपडेट्स देख सकते हैं।

And the much-awaited day is here!

How excited are you for the #SRGMPGrandFinale? #MusicSeBaneHum #SRGMP @ShekharRavjiani @WajidKhan7 @TheRichaSharma pic.twitter.com/GuOEUEtpod

— Zee TV (@ZeeTV) January 27, 2019