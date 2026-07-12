S Janaki Death: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का शनिवार को मैसूर के अपोलो BGS हॉस्पिटल में 88 साल की उम्र में निधन हो गया। यह खबर उनकी पोती अप्सरा वैद्युला ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल बयान जारी करते हुए दी। परिवार ने बताया कि दिग्गज सिंगर के निधन के समय उनके करीबी लोग उनके साथ थे। परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया। बाद में हॉस्पिटल ने पुष्टि की कि कई बार कार्डियक अरेस्ट आने के बाद शाम 7.30 बजे उनका निधन हो गया।

पोती ने दी एस. जानकी के निधन की जानकारी

परिवार की तरफ से यह नोट शेयर करते हुए अप्सरा ने लिखा, “बहुत दुख के साथ मैं अपनी प्यारी दादी और मशहूर सिंगर श्रीमती एस. जानकी के निधन की खबर शेयर कर रही हूं। उन्होंने अपने परिवार के प्यार के बीच शांति से दुनिया को अलविदा कहा। भले ही हमारा दिल भारी है, लेकिन हम उनके शानदार जीवन और अपने सदाबहार संगीत से लाखों लोगों को दी गई अपार खुशी के लिए शुक्रगुजार भी हैं।”

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जानकी को सिर्फ एक मशहूर कलाकार के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक दादी के तौर पर भी याद करते हुए अप्सरा ने आगे लिखा, “दुनिया के लिए वह एक मशहूर आवाज थीं, जिनके गाने अनगिनत यादों का हिस्सा बने। हमारे लिए वह एक प्यारी दादी थीं, जिनका अपनापन, विनम्रता, दयालुता और शालीनता हमेशा हमारे साथ रहेगी।”

परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध करते हुए बयान खत्म किया। उन्होंने आगे लिखा, “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मुश्किल समय में हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें, क्योंकि हम इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समझदारी के लिए धन्यवाद।”

अपोलो BGS हॉस्पिटल ने बयान जारी किया

मैसूर के अपोलो BGS हॉस्पिटल ने बताया कि जानकी को 11 जुलाई को दोपहर 12.49 बजे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर दिया गया था। हॉस्पिटल के अनुसार, कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम की लगातार निगरानी और गहन मेडिकल देखभाल के बावजूद, इलाज के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ।

डॉक्टरों ने स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार एडवांस्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया। हालांकि, बचाने की कोशिशों के बावजूद, उन्हें कई बार कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका।हॉस्पिटल ने पुष्टि की कि 11 जुलाई को शाम 7.30 बजे एस. जानकी को मृत घोषित कर दिया गया।

इन सितारों ने दी एस जानकी को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “प्रख्यात पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। विभिन्न भाषाओं में उनके गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे। उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। उनकी मधुर धुनें आने वाले वर्षों में भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति।” वहीं, रजनीकांत ने एक्स हैंडल पर लिखा, “अपनी मधुर आवाज से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करने वाली उनकी आत्मा को शांति मिले।”

इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने एक बयान में कहा, “भारतीय फिल्म संगीत जगत में अपनी अनूठी आवाज से कई पीढ़ियों का दिल जीतने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका श्रीमती एस. जानकी के निधन से अपार शोक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और अन्य कई भाषाओं में हजारों गाने गाकर उन्होंने संगीत जगत पर अमिट छाप छोड़ी है।

कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित अनगिनत प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित, वे अपनी मधुर आवाज, भावों को व्यक्त करने की असाधारण क्षमता और संगीत के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से प्रशंसकों के दिलों में हमेशा बसी रहेंगी। उनका निधन भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार, फिल्म जगत, संगीत कलाकारों और दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।”

एस. जानकी ने गाए 48 हजार से ज्यादा गाने

दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी ने छह दशक से अधिक लंबे अपने शानदार करियर में 48,000 से अधिक गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के जरिए लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्लापटला में 23 अप्रैल 1938 को जन्मीं जानकी ने नौ साल की उम्र में पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी थी। उन्होंने 1957 में 19 वर्ष की उम्र में तमिल फिल्म ‘विधियिन विलायट्टु’ से पेशेवर पार्श्व गायन की शुरुआत की। उसी साल उन्होंने छह अलग-अलग भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए।

गायिका ने 20 भारतीय भाषाओं में गाए गीत

‘जानकी अम्मा’ के नाम से मशहूर एस. जानकी ने छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत करियर में करीब 20 भारतीय भाषाओं में गीत गाए। इनमें मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और बांग्ला भाषाएं शामिल हैं। उन्होंने जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के गीतों को भी अपनी आवाज दी। दक्षिण भारत की ‘कोकिला’ के रूप में प्रसिद्ध जानकी ने अलग-अलग भाषाओं के कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें इलैयाराजा, एम. एस. विश्वनाथन, ए. आर. रहमान, के. वी. महादेवन और आर. डी. बर्मन जैसे संगीतकार शामिल हैं।

इलैयाराजा के साथ उनकी साझेदारी विशेष रूप से सफल रही। जानकी ने उनके संगीत निर्देशन में कई यादगार गीत गाए, जिनमें तमिल के ‘सेंथूरा पूवे’, ‘इंजी इडुप्पझगी’, ‘कात्रिल एंथन गीतम’ और ‘ओरु सनम’, कन्नड़ के ‘जोथेयाली’ और ‘आई लव यू (जीवा हूवागिदे)’ तथा मलयालम के ‘आयिरम कन्नुमायी’ जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में सबसे अधिक गीत कन्नड़ भाषा में गाए। पी. बी. श्रीनिवास, एस. पी. बालासुब्रह्मण्यम और डॉ. राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उनके गाए गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं।

जानकी को मिले कई पुरस्कार

जानकी ने कन्नड़ फिल्म ‘हेमावती’ (1977) के गीत ‘शिव शिव एन्नदा नालिगेयके’ को अपने करियर का सबसे कठिन गीत बताया था। इस गीत का संगीत एल. वैद्यनाथन ने दिया था। कर्नाटक में उनके प्रशंसक उन्हें ‘गाना कोकिले’ (गाती कोयल) के नाम से पुकारते थे। शानदार संगीत करियर के दौरान एस. जानकी को चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 33 राज्य फिल्म पुरस्कारों के अलावा कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया। कर्नाटक सरकार ने भी उन्हें ‘राज्योत्सव प्रशस्ति’ से सम्मानित किया था।

वर्ष 2013 में उन्होंने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि इसके लिए उन्हें बहुत देर में चुना गया। जानकी का मानना था कि भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए वह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की हकदार थीं। वर्ष 1997 में पति वी. रामप्रसाद के निधन के बाद जानकी ने सादगी भरी और गरिमापूर्ण जीवनशैली अपना ली थी। इसके बाद वह आमतौर पर सादी सफेद या बिना रंग की साड़ियों में नजर आती थीं, जो जीवनभर उनकी पहचान बन गई। जानकी ने 2016 में 78 वर्ष की उम्र में पार्श्व गायन और मंचीय प्रस्तुतियों को अलविदा कह दिया।

हालांकि, बाद में उन्होंने 2018 में तमिल फिल्म ‘पन्नाडी’ के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया था। जानकी ने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर लोगों के दिलों में जगह बनाई और भारत की सबसे सफल व सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक रहीं। उनके गीत आज भी कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय हैं।

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