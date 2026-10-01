टीवी का लोकप्रिय सीरियल ‘अनुपमा’ और इसकी अभिनेत्री रूपाली गांगुली पिछले कुछ सालों में कई विवादों में रहे हैं। इसके बावजूद, शो की लोकप्रियता और इसके लिए दर्शकों की दीवानगी में कोई कमी नहीं आई है।

हाल ही में एक्ट्रेस रुपाली गांगुली इस सीरियल से मिली कामयाबी और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने पर बात करती नजर आईं। उन्होंने कहा कि उनके पिता का सपना था कि उनका मुंबई में घर हो, अनुपमा सीरियल की वजह से ही वह ये सपना पूरा कर पाई हैं।

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6 सालों से लगातार दर्शकों की पसंद

कोविड काल के दौरान 2020 में शुरू हुआ ‘अनुपमा’ जल्द ही हिंदी टेलीविजन के सबसे पसंदीदा धारावाहिकों में शामिल हो गया। आज यह भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय से प्रसारित होने वाले लोकप्रिय शोज में अपनी जगह बना चुका है। सीरियल में कई नई कहानियों को शामिल किया गया लेकिन रुपाली का ट्रैक जारी रहा और आज भी ये सीरियल दर्शकों के बीच उतनी ही प्रसिद्धि बनाए हुआ है।

रुपाली के पिता का सपना क्या था

मुंबई में आयोजित FICCI फ्रेम्स 2026 में बातचीत के दौरान रुपाली ने अपने पिता को याद करते हुए बताया, ‘मेरे पिता फिल्ममेकर थे। उस दौर में जो लोग कॉरपोरेट तरीके से फिल्म निर्माण से नहीं जुड़े होते थे, वे अपनी संपत्ति बेचकर फिल्में बनाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हमने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे पिता का सिर्फ एक सपना था कि मुंबई में उनका अपना घर हो।’

अनुपमा शो से मुंबई में बनाया घर

अनुपमा शो की बदौलत एक्ट्रेस अपना घर खरीदने में कामयाब हुईं। अपने दिवंगत पिता के सपने को पूरा करने की बात बताते हुए अभिनेत्री रुपाली गांगुली भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

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उन्होंने कहा कि वह एक बड़े फिल्मकार की बेटी होने के कारण खुद को एक ‘नेपो किड’ मानती थीं, लेकिन उनके पिता का सपना पूरा करना ही उनका एकमात्र सपना था। ‘अनुपमा’ उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया और इसी शो की बदौलत उन्होंने अपना पहला घर खरीदा।

रुपाली ने कहा- हर औरत को होना चाहिए आत्मनिर्भर

उनका मानना है कि ‘हर महिला को अपना घर खुद बनाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखना चाहिए। उनके अनुसार, ‘अनुपमा’ जैसा किरदार आज के समय में काफी रिलेटेबल है, क्योंकि यह महिलाओं को अपने सपनों और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में अलग तरीके से सोचने की प्रेरणा देता है।’

बता दें कि रुपाली मशहूर निर्देशक और स्क्रीनराइटर अनिल गांगुली की बेटी हैं, जिन्होंने कोरा कागज (1974) और तपस्या (1975) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था।