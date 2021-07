ABP न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाक़त की पेट्रोल पर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पेट्रोल के टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में ही जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के कारण दुनिया भर में हालत ख़राब है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। उनके इस टिप्पणी का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब शेयर कर रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी वीडियो क्लिप शेयर किया है।

एबीपी न्यूज़ के डिबेट शो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश यात्रा पर बहस के दौरान AIMIM के प्रवक्ता सय्यद असीम वकार कह रहे थे, ‘आज जब हम सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई, डीजल की क्या कीमत हो गई.. ।’ वो अभी बोल ही रहे थे कि उनकी बात काटते हुए रुबिका लियाक़त ने कहा, ‘और ये बात ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल का पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है।’

उनकी इस दलील पर AIMIM प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा, ‘ये ज्ञान जो दिया आपने मुझे, 2014 से पहले स्मृति ईरानी को नहीं दिया था, सुषमा स्वराज को नहीं दिया था। उनकी इस बात पर रुबिका लियाक़त गुस्से में बोलीं, ‘आपको पता है कि पूरी दुनिया में हालत इतनी खराब है इस कोरोना की वजह से।’

