प्रियंका चोपड़ा RSS में हुईं शामिल! इन तस्वीरों की वजह से ट्रोल हो रहीं एक्ट्रेस

Priyanka Chopra:बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को उनके खाकी रंग के निकर पहने पर सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल्स उनपर संघ की शाखा में भाग लेने से लेकर भाजपा में शामिल होने की बात कह रहे हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा अपने गायक पति निक जोनास के साथ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट से बाहर निकल रही हैं। इस दौरान वह खाकी कलर की निकर पहनी हुईं हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की ड्रेस कोड से काफी मिल रहा है। इसके साथ ही वह ब्लू कलर की जैकेट पहने हुईं हैं। एक्ट्रेस को इस ड्रेस में देख सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘आरएसएस की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेने के बाद बाहर निकलतीं प्रियंका चोपड़ा।’ वहीं एक अन्य यूजर ने उनके आरएसएस में शामिल होने जैसे व्यंग के साथ लिखा- ‘अंतत: प्रियंका चोपड़ा ने आरएसएस ज्वॉइन कर लिया।’

इसके साथ यूजर ने दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा- ‘इस घटना को दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में वह प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं। और दूसरी तस्वीर उनके आरएसएस ज्वॉइन करने की बाद की है।’

Priyanka Chopra finally joined RSS. Understand the situation through the series of events. Pick1:Priyanka talking to Our Honourable prime minister. Pick2: After joining RSS. pic.twitter.com/lylQYG24AX

एक अन्य यूजर लिखता है- ‘प्रियंक चोपड़ा आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर में स्पॉट की गईं। मोहन भागवत के साथ उन्होंने भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए इस बात पर चर्चा की। मुझे लगता है वह आरएसएस में इंटरेस्टेड हैं। आरएसएस मतलब एंटी महिलाओं का समूह।’

Priyanka Chopra Spotted In Nagpur, RSS Headquarter!!..

Mohan Bhagwat and she discusse on how INDIA Becomes a Hindu rashtra!!

I Think She is Interested In RSS .

RSS= the bunch of anti women squad ?!?

Only for fun@asadowaisi@kunalkamra88 @priyankachopra #Mastan♏. pic.twitter.com/Wg2vBF8WtC

