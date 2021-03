Roohi Box Office Collection: राजकुमार राव, जान्हवी कपूर, वरुण शर्मा स्टारर फिल्म, ‘रूही’ को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिल रही है। फिल्म ने अपने रिलीज के दूसरे दिन शुक्रवार को 2.25 करोड़ को कमाई की। हालांकि फ़िल्म को पहले दिन ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और 3.06 करोड़ की कमाई हुई थी। इस फिल्म का अब तक का कलेक्शन 5.31 करोड़ रुपए रहा है। महामारी के बाद सिनेमाघरों के खुलने पर जिन बड़ी फिल्मों की रिलीज होनी है, उनमें से एक रूही भी थी।

फ़िल्म को दर्शकों का मिला जुला रेस्पॉन्स मिल रहा है तो वहीं फ़िल्म आलोचकों को ‘रूही’ ज्यादा पसंद नहीं आई है। ट्विटर पर यूजर्स फिल्म पर अपनी राय दे रहे हैं। अभिषेक परिहार नाम के यूजर ने लिखा है, ‘रुही हमारे उम्मीदों पर खरी उतरती है और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कोविड के बावजूद भी फ़िल्म का कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है।’

कुंतल भट्टाचार्य नाम के यूजर ने लिखा, ‘पहले रिलीज हुई कई फ़िल्मों से ज्यादा अच्छी है रूही। देखकर काफी अच्छा लगा। इसे एक फिल्म की तरह लें और इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश न करें, बाकी मुझे फ़िल्म बहुत पसंद आई।’

#Roohi surpasses expectations and perform extremely well. The occupancy and collection given the Covid 19 scenario on first day was simply excellent.

The collection is in range of 3 crores which is exceptional and equivalent to 9-10 cr of earlier times. FANTASTIC.

