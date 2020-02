WWE Super ShowDown 2020: WWE के महामुकाबले की बात हो और रोमन रेंस (Roman reigns) का कोई बड़ा और मजेदार मैच न हो ये संभव नहीं हो सकता। 27 फरवरी को सऊदी अरेबिया में WWE का अगला बड़ा इवेंट होना है। इस इवेंट का नाम सुपर शोडाउन (WWE Super ShowDown) है जिसमें रोमन रेंस का मुकाबला किंग कॉर्बिन (King Corbin) के खिलाफ स्टील केज में होगा। दरअसल हुआ यूं कि स्मैकडाउन के एक मैच के दौरान किंग कॉर्बिन ने रोमन रेंस को ललकारते हुए कहा था कि रोमन रेंस उन्हें अपने दम पर हरा नहीं सकते।

किंग कॉर्बिन यहीं पर नहीं रुकते और रिंगसाइड पर मौजूद रोमन रेंस के फैन के साथ बदसलूकी करते हुए उसके उपर ड्रिंक को फेंक देते हैं। रोमन रेंस को अपने फैन के साथ किंग कॉर्बिन द्वारा किया गया बरताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जिसके कारण रोमन रिंग में आ धमकते हैं और किंग कॉर्बिन को जबरदस्त सुपरमैन पंच मारकर चित कर देते हैं। रेंस, किंग कॉर्बिन की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं लेकिन कॉर्बिन क्राउड के बीच से होते हुए भाग निकलते हैं।

“We’re gonna do it inside of a steel cage.” – @WWERomanReigns challenges King @BaronCorbinWWE to one last match.#SmackDown pic.twitter.com/mJuZmSAjMG

— WWE on FOX (@WWEonFOX) February 8, 2020