रोहित शेट्टी फायरिंग केस के बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फ्रैंचाइजी फिल्म गोलमाल 5 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस गोलमाल फिल्म के सीक्वल से खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता का लुक चर्चा में आ गया है। दरअसल, रोहित ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को गोलमाल 5 से जुड़ा बड़ा सरप्राइज दिया है, जिसे देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है।

अजय देवगन स्टारर गोलमाल 5 की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में खूब चल रही है। हाल ही में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि फिल्ममेकर रोहित शेट्टी की मूवी में अक्षय कुमार की एंट्री भी होगी। इस बीच खुद रोहित ने गोलमाल 5 की बीटीएस वीडियो शेयर की है।

शनिवार को रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 के सेट से एक वीडियो शेयर किया। इसमें अजय देवगन ने सरप्राइज की ओर इशरा किया। इसके बाद फिल्म के पहले पार्ट में लक्ष्मण प्रसाद का किरदार निभाने वाले शरमन जोशी की एंट्री होती है। हालांकि, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि यह असली सरप्राइज नहीं है। असली सरप्राइज तब मिलता है, जब फिल्म में अक्षय कुमार गंजे लुक में एंट्री लेते हैं।

यह भी पढ़ें: अनिल कपूर की 18 साल पुरानी फिल्म का कमाल, आज भी हर साल आती है लाखों की कमाई

अक्षय कुमार की हुई फिल्म में धांसू एंट्री

बिहाइंड-द-सीन वीडियो में देखने को मिला कि अजय देवगन और अक्षय कुमार एक-दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आते हैं। अक्षय ने अजय के गाल पर शरारती अंदाज में किस किया। यह सब देखकर रोहित शेट्टी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाते हैं। बाद में अक्षय समेत फिल्म की पूरी कास्ट एक फ्रेम में नजर आती हैं।

वीडियो को शेयर करते हुए रोहित ने कैप्शन में लिखा, ’20 साल पहले गोलमाल का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसका पूरा श्रेय आप सभी दर्शकों को जाता है। पिछले 20 सालों के दौरान हमने लगातार आपका मनोरंजन किया है। हालांकि, कभी-कभी हमने आपको निराश भी किया है। लेकिन हम सभी ने अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाई है। एक बार फिर, अब मेरी शानदार टीम और मैं मिलकर गोलमाल की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, और आपके मनोरंजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सिनेमाघरों में जल्द ही मिलते हैं।