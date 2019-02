बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता इन दिनों ‘खतरों के खिलाड़ी’ शो में नजर आ रहे हैं। शो में विकास गुप्ता की एक हरकत से होस्ट रोहित शेट्टी इतना नाराज हो जाते हैं कि उन्हें अपनी हद में रहने के लिए कहते हैं। दरअसल रविवार के एपिसोड में विकास गुप्ता शो के कंटेस्टेंट पुनीत के साथ मिलकर एक प्रैंक करते हैं। लेकिन विकास का यह प्रैंक उनपर ही भारी पड़ जाता है।

रोहित शेट्टी सभी कंटेस्टेंट्स से पूछते हैं, किसकी हिम्मत हुई वैनिटी वैन में जाने की? मास्टरमाइंड विकास गुप्ता अपना हाथ उठाते हुए बोलते हैं, ”हम वहां पर एक प्रैंक को शूट करने के लिए गए थे।” यह सुनकर रोहित शेट्टी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर वह क्या प्रैंक खेलने के लिए आए हैं? तुम लोग क्या सोचते हो? पूरा बेड खराब हो गया है, मेरी टी-शर्ट भी खराब हो गई है। वहां पर हर-तरफ पांव के निशान हैं।

जवाब में विकास गुप्ता कहते हैं, ”हमें लगा कि यह फनी हो जाएगा।” रोहित शेट्टी गुस्से में कहते हैं, ”इसमें कुछ भी फनी नहीं है। अपनी हद में रहो।” वहीं भारती, जैसमीन और अली समेत अन्य कंटेस्टेंट्स रोहित शेट्टी का गुस्सा देखकर सहमें नजर आते हैं। दरअसल इसके पहले रोहित शेट्टी का यह अवतार नहीं देखा गया था।

#RohitShetty is enraged by @lostboy54's prank. Wonder what will happen next? Tune in tonight to find out. #KKK9 #JigarPeTrigger @MSArenaOfficial @Woodland pic.twitter.com/dDV6V7Axwe

— COLORS (@ColorsTV) February 3, 2019