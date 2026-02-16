बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी इन दिनों फायरिंग केस को लेकर लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं। जुहू स्थित उनके घर के बाहर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। इस मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से चार शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कि मामले में अभी तक कुल कितने अरेस्ट हो गए हैं।

डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने हरियाणा के बहादुरगढ़ से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। मुंबई पुलिस चारों आरोपियों को लेकर मुंबई शहर लेकर आ रही है। इस केस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की मदद से मामले में कुल 11 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वह शख्स शामिल है, जिसने कथित तौर पर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोली चलाई थी। इस गिरफ्तार के बाद पुलिस की ओर से मामले में जांच और तेज की जा चुकी है।

जांच एजेंसियां फिलहाल अरेस्ट गिए गए आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है, और हमले के पीछे की साजिश का पता लगाने की कोशिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि अलग राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है, जिसकी मदद से सभी आरोपियों को पकड़ना संभव हो सका।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी फायरिंग

डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 1 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने पांच राउंड फायरिंग की थी। घटना के बाद मामले में हड़कंप मच गया था, और सुरक्षा के लिए एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। रोहित शेट्टी ने भी उस समय अपने दोस्तों से उनके घर पर ना आने की अपील की थी, और उन्होंने कुछ समय के लिए अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए थे।