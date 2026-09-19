रोहित शेट्टी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। करीब 10 सालों के बाद ‘गोलमाल’ गैंग बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की पांचवीं किस्त का ऐलान हो चुका है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर के साथ अक्षय कुमार भी नजर आएंगे।

लंबे इंतजार के बाद अब ‘गोलमाल 5’ की रिलीज डेट भी सामने आ गई है, यानी दर्शकों को एक बार फिर हंसी, मस्ती और धमाल से भरपूर सफर देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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रोहित शेट्टी ने किया ‘गोलमाल 5’ का ऐलान

फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी ने फिल्म गोलमाल 5 का ऐलान करते हुए कैप्शन में लिखा, “हंसी, मस्ती, खुशी, आनंद और परिवार… बस, इसके अलावा कुछ नहीं, 8 जनवरी 2027।” साथ ही उन्होंने फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया। इस बार पहली किस्त के शरमन जोशी भी फिल्म में वापसी कर रहे हैं। उन्हें गोलमाल के पहले पार्ट में देखा गया था। इस वजह से भी फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती दिखाई दे रही है।

अक्षय कुमार पोस्टर से रहे गायब

इस पोस्टर से अक्षय कुमार को गायब देखकर हैरानी भी हो रही है। कुछ समय पहले अक्षय कुमार का लुक भी सामने आया था। अक्षय का बाल्ड लुक पोस्टर में नजर आया था। ऐसा बताया जा रहा था कि अक्षय इस फिल्म में विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं। लेकिन अब फिल्म के इस नए पोस्टर में अक्षय कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं।

कौन होगी फिल्म गोलमाल 5 की हीरोइन

गोलमाल का चौथा पार्ट साल 2017 में रिलीज हुआ था। फिल्म में हीरोइन कौन होने वाली है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिल्म 8 जनवरी 2027 में रिलीज होगी। यानी कि साल की शुरूआत ही हंसी और ठहाकों के साथ होने वाली है।

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शर्मन जोशी की वापसी

इस खास रीयूनियन में अब शर्मन जोशी भी शामिल हो गए हैं, जो करीब दो दशक बाद ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं। शर्मन ने 2006 में आई पहली फिल्म ‘गोलमाल: फन अनलिमिटेड’ में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, लेकिन इसके बाद आई सीक्वल फिल्मों का हिस्सा नहीं बने। अब इतने लंबे अरसे के बाद उनकी वापसी ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।