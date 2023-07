RARKPK Box office Day 3: शतक मारने को तैयार रणवीर-आलिया की फिल्म, 3 दिन में भारत में ही की इतनी कमाई, बनी चौथी हाईएस्ट वीकेंड ग्रोसर मूवी

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Box Office Collection Day 3: फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के लिए पहला वीकेंड शानदार रहा है। इसने अपने पहले वीकेंड में करीब 46 करोड़ का कलेक्शन किया है।

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने 3 दिन में कमाए करोड़ों। (photos- Aliabhatt/Insta)

