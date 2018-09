Robot 2.0 Movie New Poster, Teaser, Trailer Release Date: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलावुड सुपरस्टार अक्षय कुमार मिलकर अपने फैन्स के लिए 2.0 लेकर आ रहे हैं। साल 2010 में ऐेश्वर्या राय के साथ रजनीकांत की फिल्म ‘रोबोट’ आई थी। इस बार रजनीकांत इसी फिल्म की रीमेक अक्षय कुमार के साथ लेकर आ रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं ऐसे में अक्षय के फैन्स उन्हें इस अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

पिछले दिनों अपने फैन्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अक्षय और रजनी अपनी फिल्म के कुछ पोस्टर्स सोशल मीडिया में शेयर करते नजर आए। हाल ही में अक्षय ने ‘2.0’ का नया पोस्टर भी जारी किया जिसमें अक्षय राक्षस रूप धारण किए हुए हैं। वहीं अब जल्द ही फिल्म 2.0 का टीजर भी जारी किया जाना है। ऐसे में फिल्म के टीजर रिलीज की डेट भी सामने आ चुकी है। रजनीकांत की फिल्म का टीजर गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर दर्शकों के सामने लाया जाएगा। बताते चलें अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर ये फिल्म 29 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है।

Prepare for #2point0

Experience the teaser in 3D from 13th September pic.twitter.com/RBpd3izwLQ

— 2.0 (@2Point0movie) September 7, 2018