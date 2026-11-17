हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अगले जेम्स बॉन्ड के रूप में उन्हें चुन लिया गया है। पिछले 5 सालों से हॉलीवुड इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक एक्टर का नाम बॉन्ड का किरदार निभाने की रेस में था। फैंस को बेसब्री से इंतजार था यह देखने का कि लेजेंडरी 007 एजेंट का रोल आखिर किसे मिलेगा। अब रॉबर्ट पैटिनसन ने इस रेस को जीतकर इतिहास में जगह बना ली है।

जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से 16 नवंबर को यह बड़ा ऐलान किया गया। इसी के साथ जेम्स बॉन्ड के अवतार में रॉबर्ट पैटिनसन की झलक भी दुनिया को दी गई। वीडियो में रॉबर्ट को क्लासिक ब्लैक टक्सीडो पहने अंधेरे से उजाले में आते देखा जा सकता है। उनके हाथ में पिस्तौल है। वीडियो के बैकग्राउंड में 007 का आइकॉनिक म्यूजिक बज रहा है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, ‘पहचान हो गई है।’ रॉबर्ट पैटिनसन का पूरा लुक शेयर करते हुए एक पोस्ट की गई। उसमें लिखा हुआ, ‘जेम्स बॉन्ड वापस आएंगे।’

फिलहाल रॉबर्ट पैटिनसन के जेम्स बॉन्ड होने के अलावा फिल्म को लेकर कोई और जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म में उनके अलावा कौन-से सितारे होंगे, यह कब शूट होगी, इसके बारे में अभी मेकर्स ने खुलासा नहीं किया है।

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

रॉबर्ट पैटिनसन ने हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। उनसे पहले हेनरी कैविल, निकोलस हॉल्ट, कैलम टर्नर, जैक लोडेन, जोश ओ’कॉनर, जैकब एलॉर्डी, अगला जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में शामिल थे। रॉबर्ट में आखिरी पल में आकर वक्त और जज्बात बदल दिए और इस आइकॉनिक किरदार को अपने नाम कर लिया। पिछले हफ्ते ही उनके बॉन्ड फिल्म के लिए ऑडिशन देने की खबरें सामने आई थीं।

पैटिनसन को यह आइकॉनिक रोल मिलने के बाद फैंस के बीच खुश का माहौल है। तो दूसरी तरफ मीम्स की बाढ़ भी आ गई है। यूजर्स का कहना है कि AI किसी की नौकरी खाए न खाए, लेकिन रॉबर्ट पैटिनसन जरूर खा जाएंगे। इसके अलावा कई ने उन्हें हमारे जमाने का लेजेंड बता दिया है।

खास बात यह है कि रॉबर्ट पैटिनसन को जल्द ‘बैटमैन 2’ में भी देखा जाएगा। इसका मतलब है कि वो इस समय अमेरिका के हीरो और ब्रिटेन के हीरो, दोनों का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘दिन में जेम्स बॉन्ड और रात में बैटमैन।’

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पिछले कुछ सालों में रॉबर्ट पैटिनसन ने कई बढ़िया और बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इसमें ‘ड्यून’, ‘द ओडिसी’, ‘प्राइम टाइम’, ‘द ड्रामा’, ‘मिकी 17’, ‘बैटमैन’ और ‘टेनेट’ शामिल हैं। इसके अलावा वो ‘ट्वाइलाइट’ और ‘हैरी पॉटर’ जैसी हिट फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा रहे हैं। यही सब पैटिनसन को इस पीढ़ी का सुपरस्टार बनाता है। उनका अपना पैटिनसनवर्स चल रहा है।

जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने पर क्या बोले रॉबर्ट?

जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने को लेकर रॉबर्ट पैटिनसन ने कहा, ‘जेम्स बॉन्ड सिनेमा के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित किरदारों में से एक है। ऐसे में 007 का किरदार निभाने की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। मुझपर भरोसा जताने के लिए मैं डेनिस, एमी, डेविड, तान्या और अमेजन MGM स्टूडियोज की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह कहना कि मेरा सपना पूरा हो गया है, शायद इस एहसास को बयां करने के लिए काफी नहीं होगा। मैं इस साझेदारी और शानदार टीम के साथ आगे काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।’

आने वाली जेम्स बॉन्ड फिल्म का निर्देशन करने वाले डेविड विलेन्यूव ने भी रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड बनाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले मैं उन सभी शानदार कलाकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इस सफर का हिस्सा बने। हमारे साथ कई बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन 007 का किरदार सिर्फ एक ही निभा सकता है। रॉबर्ट पैटिनसन को नए जेम्स बॉन्ड के रूप में शामिल करते हुए मैं बेहद खुश हूं। उनमें जेम्स बॉन्ड जैसी एक अलग ही क्लास और रूह है, साथ ही वह इस किरदार में कुछ नया भी लेकर आएंगे। मैं उनके साथ काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।’

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यह जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के इतिहास का एक बड़ा पल है, क्योंकि करीब दो दशक बाद इस किरदार के लिए नए एक्टर को चुना गया है। डेनियल क्रेग ने साल 2006 में फिल्म ‘कसिनो रोयाल’ से एजेंट 007 के रूप में अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद वह ‘क्वांटम ऑफ सोलेस’ (2008), ‘स्काईफॉल’ (2012), ‘स्पेक्टर’ (2015) और आखिर में ‘नो टाइम टू डाई’ (2021) में जेम्स बॉन्ड बने नजर आए।

रॉबर्ट पैटिनसन अब उन दिग्गज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पर्दे पर जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है। इस लिस्ट में शॉन कॉनरी, डेविड निवेन, जॉर्ज लेजेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन और डेनियल क्रेग जैसे नाम शामिल हैं।

कौन हैं रॉबर्ट पैटिनसन?

40 साल के रॉबर्ट पैटिनसन पहले से ही हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें दुनियाभर में पहचान ‘ट्वाइलाइट’ फिल्मों से मिली थी। इससे पहले वह ‘हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर’ में सेडरिक डिग्री के किरदार में भी नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने बैटमैन का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं।

पैटिनसन सिर्फ बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन, रॉबर्ट एगर्स और सफदी ब्रदर्स जैसे मशहूर फिल्ममेकर्स के साथ भी काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि वह जेम्स बॉन्ड फिल्म के निर्देशक डेनिस विलेन्यूव के साथ भी काम कर चुके हैं। दोनों की जोड़ी ने मिलकर फिल्म ‘ड्यून: पार्ट थ्री’ में काम किया है, जो 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

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अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी पैटिनसन काफी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने पहले अपनी ‘ट्वाइलाइट’ की को-स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट को डेट किया था। मई 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। 2018 में उनका रिश्ता इंग्लिश सिंगर सुकी वॉटरहाउस के साथ शुरू हुआ। दोनों ने सगाई की और मार्च 2024 में अपनी बेटी का स्वागत किया। रॉबर्ट और सुकी की शादी नहीं हुई है। वो अपनी बच्ची के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहते हैं।