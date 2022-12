Sushant Singh Rajput’s death case: सुशांत सिंह राजपूत केस में नए दावे के बीच रिया चक्रवर्ती ने किया पोस्ट, बोली- इसे याद रखना, अगली बार…

सुशांत सिंह राजपूत केस एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती का पोस्ट काफी वायरल हो रहा है।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ( image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram