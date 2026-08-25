‘बिग बॉस 20’ का आगाज होने वाला है और फैंस का फैसला के साथ एक बार फिर पावर दर्शकों के हाथ में आ गई है। जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर आने वाले इस शो में दर्शकों की भी अहम भूमिका होने वाली है। सीजन 20 में ‘फैंस का फैसला’ के जरिए दर्शक तय करेंगे कि किस कंटेंडर को एक्स्ट्रा जीवन दान का वरदान मिलेगा और कौन बिग बॉस के घर में कदम रखेगा।

‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में होस्ट सलमान खान ने ऐलान किया है कि इस बार एक कंटेंडर को चुनने की ताकत दर्शकों के हाथ में होगी। दो कंटेंडर्स के बीच मुकाबला होगा और इनमें से सिर्फ एक को शो में एंट्री मिलेगी। वोटिंग खास तौर पर जियोहॉटस्टार ऐप पर शुरू हो चुकी है और 2 सितंबर रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी। विजेता के नाम का ऐलान 6 सितंबर को होने वाले ग्रैंड प्रीमियर में किया जाएगा। इसी दौरान सलमान खान दर्शकों की पसंद बने कंटेंडर का बिग बॉस के घर में स्वागत करेंगे।

कौन हैं दोनों कंटेंडर्स?

सलमान खान ने प्रोमो में जिन दो कंटेंडर्स के नामों का खुलासा किया है, वे हैं रिया अहीर और लव गिल। मुंबई की रहने वाली एक्ट्रेस रिया अहीर हाल ही में शहर में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आई थीं। उस दौरान मुंबई की भारी बारिश के बीच हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस वैन के सामने अकेले खड़े होकर उसे रोकने की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।

यह भी पढ़ें: ‘बिग बॉस 20’ की कंटेस्टेंट लिस्ट में आया बड़ा ट्विस्ट, ये दो नाम हुए फाइनल तो इस अभिनेत्री को लेकर अब भी बना हुआ है सस्पेंस

फैंस के जरिए होने वाले इस मुकाबले को लेकर रिया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “फैन का फैसला के जरिए बिग बॉस के घर का हिस्सा बनना मेरे लिए बिल्कुल सही मौका है। जिस सीजन की थीम ‘तथास्तु-टू’ है, उसमें हर चीज दोगुने दांव और बिना किसी समझौते के बारे में है। मैं दबाव में पीछे हटने वाली या सच को मीठा बनाकर पेश करने वाली इंसान नहीं हूं। मैं तेज समझ, अपनी स्पष्ट राय और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के जज्बे के साथ आ रही हूं। इस एंट्री का आखिरी ‘वरदान’ दर्शकों के हाथ में है और मुझे पता है कि वे सच्चाई और असलियत को पहचानते हैं। अपने नए बड़े नेशनल परिवार के साथ मैं चाहती हूं कि यह सपना सच हो और पहले ही दिन घर पर अपना दबदबा बना दूं।”

यह भी पढ़ें: ‘दस दिन बाकी’, रिलीज से कुछ दिन पहले ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के नए पोस्टर ने बढ़ाई दर्शकों के दिल की धड़कन

वहीं, दूसरे कंटेंडर लव गिल पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साल 2019 में करण औजला के पंजाबी म्यूजिक वीडियो ‘फैक्ट्स’ में नजर आकर लोगों का ध्यान खींचा था। अमृतसर की रहने वाली लव ने साल 2021 में पंजाबी कॉमेडी फिल्म ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 2023 में पंजाबी शो ‘तू पतंग मैं डोर’ से उन्होंने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया।