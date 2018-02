रितेश देशमुख ने कसा ताना, कहा- मैं इकलौता बैंक चोर हूं जो फेल हो गया

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने जून 2017 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘बैंक चोर’ की तस्वीर अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से पोस्ट की। रितेश ने कैप्शन में लिखा- शायद में अकेला ‘बैंक चोर’ हूं जो नाकाम रहा। रितेश ने अपनी इस तस्वीर के जरिए नीरव मोदी के बैंक घोटाले पर तंज कंसा है। बता दें कि रितेश की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह बॉक्स ऑफिस पर महज 8 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाई।

पूरी तरह घाटे में गई यह फिल्म रितेश देशमुख की लंबे वक्त बाद आई कोई हिंदी फिल्म थी। फिल्म में विवेक ओबेरॉय पुलिस ऑफिसर के रोल में थे। रितेश के इस ट्वीट को हजारों बार लाइक और रीट्वीट किया गया है और इस पर कमेंट बॉक्स में दर्शकों ने भी मजे लिए हैं। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- जिस तरह घोटालों के आंकड़े आजकल बाहर आ रहे हैं। मुझे डर है की कहीं प्रधानसेवक जी उल्टा हमसे 15 लाख मांगना न शुरू कर दें। एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई रितेश…तुम कौन से बैंक में चोरी करोगे? PNB या SBI? वैसे PNB में मत जाना भाई,नीरव मोदी ने उसे वैसे भी भिखारी बना के छोड़ दिया,वहां अब चोरी के लायक कुछ नही बचा होगा

I am the only ‘BANK-CHOR’ that failed. pic.twitter.com/E10PzOXe9i

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 20, 2018