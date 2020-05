Riteish Deshmukh: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम से एक बेहद इमोशनल कर देने वाला वीडियो शेयर किया है। वीडियो में रितेश अपने पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख को उनकी 75वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते दिख रहे हैं। 26 मई 1945 को विलासराव देशमुख का जन्म हुआ था। यूं तो रितेश Tik Tok पर ढेरों वीडियो कंटेंट पोस्ट करते हैं।

लेकिन रितेश ने अपने पिता को टिक टॉक वीडियो के जरिए खास अंदाज में याद किया। रितेश के वीडियो में दिखाई देता है कि हैंगर पर एक कुर्ता लटका होता है, रितेश उस कुर्ते के पास जाते हैं और उसपर प्यार से हाथ फेरते हैं। वह कुर्ता रितेश के पिता विलासराव देशमुख का है। इस कुर्ते को देख कर वह इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वह कुर्ते की एक बाजू में अपना हाथ डालते हैं और खुद को गले लगा लेते हैं।

इस बीच वह खुद को ऐसे संतुष्ट करते हैं जैसे वह अपने पिता की बाहों में ही हैं। ये वीडियो अंत तक आते आते काफी इमोशनल कर देता है। वीडियो के एंड में रितेश के पापा की तस्वीर भी दिखाई देती है। इस वीडियो को देख कर रितेश के फैंस बहुत ज्यादा भावुक होते नजर आए। कई लोगों ने कमेंट कर विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कई सारे सेलेब्स ने भी रितेश के वीडियो में कमेंट किया। देखें ये वीडियो:-

Happy Birthday PAPPA….. Miss you everyday!! #vilasraodeshmukh75