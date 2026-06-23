रियलिटी शो ‘लॉक अप’ के दूसरे सीजन के लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता रितेश देशमुख नाराज हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या वह सलमान खान और संजय दत्त को शो में बुलाना चाहेंगे। यह सवाल दोनों सितारों से जुड़े पुराने कानूनी विवादों के संदर्भ में किया गया था। सवाल सुनते ही रितेश ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बिना देर किए तीखा जवाब देकर पूछने वाले को करारा जवाब दे डाला।

सोमवार को मुंबई में आयोजित ‘लॉक अप: सच या सजा’ के लॉन्च इवेंट में रितेश देशमुख, फराह खान, एकता कपूर और नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल शामिल हुए।

इवेंट के दौरान रितेश से पूछा गया कि क्या वह सलमान खान और संजय दत्त को इस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर देखना चाहेंगे। सवाल दोनों अभिनेताओं के पुराने कानूनी मामलों की ओर इशारा करते हुए किया गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों को “लॉकअप” का अच्छा-खासा अनुभव है।

मीडिया कर्मी ने पूछा, “सलमान खान और संजय दत्त आपके काफी करीबी दोस्त हैं। दोनों को लॉकअप का अनुभव भी रहा है। ऐसे में क्या आप उन्हें नेटफ्लिक्स के लॉक अप में बुलाना चाहेंगे? और अगर वे शो में आएं, तो उन्हें किस तरह की सजा देंगे?”

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रितेश देशमुख ने इस सवाल पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल का जवाब देकर मैं उसे कोई अहमियत देना चाहूंगा।”

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जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या वह सलमान खान और संजय दत्त को शो में बुलाना चाहेंगे, तो रितेश ने साफ किया कि कंटेस्टेंट्स के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि शो में कौन हिस्सा लेगा, इसका फैसला वह नहीं करते, इसलिए इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।