मशीन से निकले बादल और आसमान में जाकर बरसने लगे, रितेश देशमुख ने शेयर किया दिलचस्प VIDEO

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके चलते वह आए दिन अपने सोशल अकाउंट पर कोई न कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। हाल ही में रितेश ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पहले तो मशीन से बादलों का झुंड निकलता है। वह बादल उड़ कर के आसमान के पास जा पहुंचे हैं। आसमान में ये बादल ठहर जाते हैं और अचानक काला रूप ले लेते हैं। इसके बाद वह बादल नीचे पानी के रूप में बरसना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रितेश इसे कैप्शन देते हैं।

रितेश लिखते हैं, ‘इसे देखिए, बारिश हो रही है…. अविश्वस्नीय’। इस वीडियो को देख कर रितेश के कैप्शन में एक हैरानी दिखाई देती है। इसी वीडियो को शेयर करे के बाद रितेश के फैंस ने वीडियो पर खूब सारे कमेंट किए। रितेश के फैंस ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘विश्वास नहीं हो रहा है।’ तो इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट किया, ‘यह तकनीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट 200 सालों में दुनिया पर राज करेंगे।

Watch this …. it’s Raining…. unbelievable pic.twitter.com/h9YG0YKUZj — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 2, 2018

यकीनन इंसान इसका आदी हो जाएगा।’ तो कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को देखने के बाद सवाल किया, ‘क्या ये सच में पॉसिबल है?’ ऐसे में एक यूजर ने लिखा,’वाह ये तो अविश्वस्नीय है, इसकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। हमारे यहां एग्रीकल्चर के काम आएगा ये।’

So now u know y our ancestors use to do agnihotra yagna.. It was a type of cloud seeding method.. — Prasad (@marinerzprasad) April 2, 2018

This s wt technology s abt…. Humanoid Robots AI gonna rule this world in 200years… Tats fr sure n humans gonna b slaves fr sure… — Shashi Kumar (@shashi8n) April 2, 2018

Wow, it is trually unbelivable.

Its also need in india. It will be most helpfull for indian agriculture. — Dinesh Kashyap (@DineshK57192437) April 2, 2018

