हेमंत ब्रजवासी ने ‘राइजिंग स्टार-2’ का जीता खिताब, 9 साल पहले जीता था ‘सारे गा मा पा लिटिल चैम्प’

कलर्स टीवी के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो ‘राइजिंग स्टार-2’ का खिताब मथुरा के हेमंत ब्रजवासी ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुए शो के फिनाले में हेमंत को 83 प्रतिशत वोट मिले थे। फिनाले में हेमंत के साथ पंजाब के रोहनप्रीतसिंह और केरल के विष्णुमाया रमेश और जैद अली पहुंचे थे। हेमंत ने तीनों ही कंटेस्टेंट को मात देते हुए विनर ट्रॉफी और 20 लाख की प्राइज मनी को अपने नाम किया। मथुरा के हेमंत 9 साल पहले जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो ‘सारे गा मा पा लिटिल चैम्स’ का खिताब भी जीत चुके हैं।

तीन महीने तक चले इस शो में हेमंत ने अन्य कटेंस्टेंट को कड़ी टक्कर दी। शो के जज शंकर महादेवन, सिंगर और एक्टर मोनाली ठाकुर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के सामने हेमंत ने अपनी गायिकी का जलवा बिखेरा। शो के अंत में जैद अली एलिमिनेट हो गए। शो में एक समय ऐसा भी आया, जब रोहनप्रीत और विष्णुमाया का समान वोट प्रतिशत ( 78 प्रतिशत) होने के कारण मुकाबला टाई हो गया। हालांकि, रोहनप्रीत ने जबरदस्त कॉम्पिटीशन देते हुए विष्णुमनाया को बाहर कर दिया। रोहनप्रीत ने फिल्म ‘बचना ए हसीनो’ का गाना ‘खुदा जाने’ पर परफॉर्म किया।

We finally have the winner of India’s Only LIVE Singing Show, #RisingStar2! Congratulations to Suron ke Big B, Hemant Brijwasi, who now has the title of the Rising Star conferred upon him! #RisingStar2GrandFinale pic.twitter.com/tsmTyMQTE3

