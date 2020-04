Rishi kapoor: ऋषि कपूर के निधन की खबर से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज नेता भी स्तब्ध हैं। सभी ने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘बहुआयामी, प्रिय और जीवंत … ऐसे थे ऋषि कपूर जी। वह टैलेंट के पावरहाउस थे। मैं हमेशा उनसे अपनी बातचीत को याद करूंगा, खासकर हमेशा सोशल मीडिया पर। वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में उत्साही थे। उनके निधन से दुख हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति।’

अमित शाह ने लिखा है, ”दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में जान कर दुख हुआ। वह अपने आप में एक संस्था थी। ऋषि जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”

अनुराग ठाकुर ने लिखा- ”ऋषि कपूर आप एक लीजेंड्री एक्टर थे। आपके निधन के साथ एक युग समाप्त हुआ है, लेकिन आपकी गर्मजोशी ऑनस्क्रीन हमेशा के लिए जीवित रहेगी। कपूर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों के साथ इस दु: ख में शामिल होता हूं। ॐ शांति।”

#RishiKapoor you were a legend and institution. An era ends with your demise but your warmth onscreen will live on forever.

My deepest condolences to the Kapoor family and I join in grief with the millions of fans around the world.

ॐ शांति

