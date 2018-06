राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू को क्रिटिक्स ने उनकी सबसे बेस्ट फिल्म तो नहीं कहा है लेकिन दर्शकों ने हिरानी पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें शानदार ओपनिंग से नवाजा है। हिरानी ने संजय दत्त की ड्रग्स से जंग और मुंबई बम विस्फोट तथा आर्म्स एक्ट में नाम आने की चलते संघर्षों को ईमानदारी से पेश करने की कोशिश की है। ‘संजू’ पूरी तरह से संजय दत्त के जिंदगी में लिए गए कई गलत फैसले और उनकी वजह से पैदा हुए संघर्ष पर फोकस है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभा कर अपनी पहली ब्लॉकबस्टर देने जा रहे रणबीर कपूर इस समय बेहद खुश होंगे। ये फिल्म रणबीर के करियर की सबसे शानदार ओपनिंग वाली फिल्म साबित हुई है और इसी के साथ ही उनका सेमी हिट और औसत फिल्में देने का सिलसिला टूट सकता है।

खास बात ये है कि 29 जून को न तो कोई त्योहार था, न ही कोई आधिकारिक छुट्टी, इसके बावजूद भारी संख्या में लोग रणबीर कपूर की इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज़ के पहले 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। जाहिर है, रणबीर और उनका परिवार उनकी इस डिजर्विंग सफलता से खासे खुश हैं, शायद यही कारण है कि रणबीर के पिता ऋषि कपूर ने अब उन्हें शादी करने की सलाह दे डाली है। सोशल मी़डिया पर खासे एक्टिव रहने वाले ऋषि कपूर ने रणबीर और उनके बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी की तस्वीर डालते हुए कहा कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों न अब तुम दोनों शादी कर लो? अब वक्त हो गया है।

Best friends!How about you both getting married now? High time! pic.twitter.com/DnWEmN8nI7

— Rishi Kapoor (@chintskap) June 30, 2018