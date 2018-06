‘संजू’ को प्रमोट कर रहे थे ये बॉलीवुड सितारे, ऋषि कपूर ने कहा ‘थैंक यू’

संजय दत्त की बायोपिक संजू ने कल बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में रणबीर कपूर की एक्टिंग को जबरदस्त तारीफें मिल रही हैं। रणबीर के अलावा विकी कौशल और मनीषा कोईराला ने भी फिल्म में सधी हुई एक्टिंग की है और कई ट्रेड पंडितों के मुताबिक फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन रेस 3 से ज़्यादा रहा है। ऐसे में संजू के प्रचार में जुटी पूरी टीम इस समय राहत की सांस ले रही होगी। फिल्म के प्रमोशंस के समय रणबीर के पिता ऋषि कपूर के भी कई रंग देखने को मिले। कभी वे रणबीर को टीज़र में देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थके तो कभी अपने अलग स्तर के सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रदर्शन करते दिखे।

फिल्म संजू के रिलीज़ होने के कुछ घंटों बाद ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अजय देवगन, सलमान खान, सैफ अली खान और अक्षय कुमार हाथ में पोस्टर लिए खड़े हैं। इस पोस्टर से साफ जाहिर है कि ये सभी सितारे संजय दत्त के समर्थन में खड़े हैं जिसमें लिखा है कि संजू वी आर विद यू। ये फोटो तब की है जब संजय दत्त को 1993 बम ब्लास्ट्स केस के सिलसिले में जेल हुई थी। ऋषि कपूर ने अपना डार्क ह्यूमर पेश करते हुए ये तस्वीर शेयर की और कहा थैंक यू, ये लोग इस फिल्म को कब से प्रमोट कर रहे हैं।

Thank you! These people been promoting the film ever since! pic.twitter.com/Ot2iDM9Hk7

— Rishi Kapoor (@chintskap) June 29, 2018