ऋषि कपूर ने ट्विटर पर शेयर किया अपना ‘जाट’ लुक, लोगों ने कहा – जम रहे हो सर

ऋषि कपूर उम्र के इस पड़ाव पर अपनी एक्टिंग और अपने लुक्स के साथ कई प्रयोग कर रहे हैं। फ़िल्म ‘अग्निपथ’ में रॉफ लाला का लुक हो या फ़िल्म ‘कपूर एंड सन्स’ में दादू का रोल। ऋषि जब-जब एक नए लुक में नज़र आते हैं तो अपने फ़ैंस को चौंका जाते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके नए लुक को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही है। एक अंतराल के बाद ट्विटर पर लौटे ऋषि ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे एक जाट लुक में नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने फ़िल्म का नाम नहीं बताया है लेकिन उनके फ़ैंस इस बात से खुश है कि ऋषि इस उम्र में भी अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।

जहां उनके बेटे रणबीर कपूर ने बहुप्रतीक्षित फ़िल्म ‘संजू’ के लिए ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है वहीं ऋषि भी अपनी नई फ़िल्म के लिए एकदम अलग लुक में नज़र आएंगे। ऋषि ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उनका लुक एकदम इंटेंस है, सफ़ेद रंग का कुरता और गमछा लिए ऋषि कपूर गांव के ताऊजी की तरह नज़र आ रहे हैं। उनकी दाढ़ी मूंछें भी लुक के साथ मैच कर रही है। वहीं गले में टाइगर पेन्डेन्ट भी उनके लुक पर फिट बैठ रहा है।

The “Jaat” look for an under production film. pic.twitter.com/bgkE3wxuTa

— Rishi Kapoor (@chintskap) May 20, 2018