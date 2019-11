बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने कल यानी 2 नवम्बर के दिन अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। फैंस में शाहरुख के बर्थडे का क्रेज इतना है कि उनका जन्मदिन फैंस पूरे सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं। इस खास मौके पर जहां दुनिया भर से शाहरुख के प्रशंसकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं वहीं सलमान खान से लेकर करण जौहर और कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने शाहरुख को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

वैसे तो किंग खान का बर्थडे हमेशा ही खास रहता है लेकिन इस बार उनका बर्थडे और खास हो गया क्योंकि शाहरुख की शान में दुबई के बुर्ज खलीफा में उनको डेडिकेट करते हुए एक वीडियो चलाया गया। दुबई पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख ने इस वीडियो क्लिप को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और इसके कैप्शन में लिखा, ‘मेरे भाई, सबसे कूल मिस्टर मोहम्मद अलबर और बुर्ज खलीफा के लिए..एमार दुबई मुझे इतना ब्राईट बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका प्यार नायाब है। इतना लंबा शायद ही मैं कभी हुआ हूं। दुबई को ढेर सारा प्यार। यह मेरा जन्मदिन है और मैं मेहमान हूं।’

For me this is so wonderful . Sharukh in his early years, started his career with me in “Deewaana”. And now to see him at his pinnacle is so joyous and https://t.co/oN9osbp8I4 make India proud, Sharukh. (achcha hua na Gauri ooparwale ne tumhari naheen sunni lol) Belated Birthday https://t.co/4YyH4f6VuY

— Rishi Kapoor (@chintskap) November 3, 2019