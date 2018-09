पीएम मोदी से लेकर विजय माल्या तक, ऋषि कपूर सबको कर चुके हैं ट्रोल

सोशल मीडिया आज इस कदर लोगों की ज़िंदगी में घर कर चुका है कि बच्चों के साथ ही साथ घर के बड़े-बूढ़े भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। कई युवाओं के लिए अब भी सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट्स अपने परिवार के सीनियर सदस्यों को समझाना काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है लेकिन इसी दौर में ऋषि कपूर जैसे सेलेब्स भी हैं, जो पिछली जेनरेशन से जुड़े स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हुए सोशल मीडिया स्टार बने हुए हैं।

ऋषि कपूर आज अपना 64वां बर्थ डे मना रहे हैं। ये विडंबना ही है कि जहां रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर खास एक्टिव नहीं हैं वहीं ऋषि अपने ट्वीट्स के सहारे अपने फैंस का एंटरटेन्मेन्ट करते रहते हैं। अपने बेबाक, बिंदास एटीट्यूड के चलते ही वे कई बार ट्रोल्स का निशाना भी बनते रहे हैं लेकिन ऋषि हर बार अपने खास ह्यूमर के सहारे वापसी करते आए हैं। खास बात ये है कि वे अपने ट्वीट्स के सहारे कई पावरफुल हस्तियों पर भी चुटकियां ले चुके हैं।

ऋषि कपूर के बर्थ डे पर जानिए उनके सबसे दिलचस्प ट्वीट्स –

1. जब ऋषि ने इंटरनेट पर कुछ यूं दी थी राखी की बधाई

Visual for tying “Rakhee”. Enjoy sisters! pic.twitter.com/v0XO359hbv — Rishi Kapoor (@chintskap) August 16, 2016

2. जब इस शख़्स के फैशन सेंस को देखकर ट्वीट करने से अपने आपको नहीं रोक पाए थे ऋषि

Colour Blind? No!”Holi Festival” Ad or perhaps Colors TV should adopt him as a mascot! Rang biranga fashion! pic.twitter.com/npDP3WIl1J — Rishi Kapoor (@chintskap) August 10, 2016

3. जब उन्होंने ढूंढ निकाला था विजय माल्या का हमशक्ल

Indian Banks,Kingfisher and Government are absolutely wrong. Their man not in UK. He is in retribution serving term! pic.twitter.com/0iqluL5fQR — Rishi Kapoor (@chintskap) July 26, 2016

4. जब रणबीर के फैंस के मेसेजेस से परेशान हो गए थे ऋषि कपूर

5. जब फैशन ब्रैंड ज़ारा की उड़ाई थी उन्होंने खिल्ली

Buy two get one begging bowl free. Sale at Zara’s pic.twitter.com/keoWmlbw70 — Rishi Kapoor (@chintskap) June 27, 2016

6. जब ट्विंकल खन्ना के साथ की थी उन्होंने ये फनी जुगलबंदी

By that logic my dear,am I the owner of this truck? pic.twitter.com/4K9M7fmjgo — Rishi Kapoor (@chintskap) January 28, 2016

7. जब बाहुबली 2 देखकर आया था उनके मन में ये विचार

Seeing Bahubali 2 now. Interval. Chat later about the film. I want to know where has this film been shot? I want a 2 BHK there! Any agent? — Rishi Kapoor (@chintskap) May 7, 2017

8. जब ‘उड़ता पंजाब’ का नाम बदलने की डिमांड करने वाले लोगों को दी थी ऋषि ने ये सलाह

Think. Jo naam badalne chaiyen,un par amal naheen kar rahen hain! Koi “Udta” hua cheez badalna chahte hain. “Punjab” expose ho jayega na lol — Rishi Kapoor (@chintskap) June 7, 2016

9. जब कपूर खानदान के बारे में किया था उन्होंने दिलचस्प विश्लेषण

“Obesity” is not because it runs in the Kapoor family! It is because no one runs in the Kapoor family! — Rishi Kapoor (@chintskap) April 17, 2016

10. जब ऋषि कपूर ने मारा था ये पॉलिटिकल जोक

La La Lala La la Lal Sagar Kinare Dil Ye Pukare Tu Jo naheen Toh Mera Koi Bhi Naheen hai Ho Ho Ho Cheers to the new Friendship! pic.twitter.com/BLjuApvtil — Rishi Kapoor (@chintskap) July 6, 2017

