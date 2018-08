इस विमान कंपनी पर भड़के ऋषि कपूर, बायकॉट करने तक की कह डाली बात

ऋषि कपूर अक्सर कई मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं। वे किसी भी तरह से पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते और अक्सर कई लोग उनके गुस्से का शिकार भी बनते हैं। ताज़ा मामले में ब्रिटिश एयरवेज़ उनके गुस्से का शिकार बनी है।ऋषि कपूर ने कथित तौर पर ब्रिटेन में एक भारतीय यात्री और उसके परिवार को विमान से उतारे जाने के बाद ब्रिटिश एयरवेज को ‘नस्लभेदी’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ‘एयरलाइन के साथ उनका खुद का अनुभव भी अच्छा नहीं रहा है।’

ऋषि ने ट्वीट किया, ‘नस्लभेदी’। ब्रिटिश एयरवेज में उड़ान न भरें। बर्लिन के बच्चे की घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा करना बंद कर दिया है। मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि ब्रिटिश एयवेज के केबिन क्रू ने दो-दो बार भद्दा व्यवहार किया बावजूद इसके कि मैं फर्स्ट क्लास यात्री था। जेट एयरवेज और एमिरेट्स से यात्रा करें, वहां सम्मान है।’

Racist. Dont fly British Airways.We cannot be kicked around. Sad to hear about the Berlin child incident. I stopped flying BA after the cabin crew were rude and had attitude not once but twice even after being a first class passenger. Fly Jetair or Emirates. There is dignity.

— Rishi Kapoor (@chintskap) August 9, 2018