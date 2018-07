‘मेरे लिए राजू हिरानी की मां के पैरों में गिर पड़े थे पापा’, ऋषि कपूर के बेटे रणबीर ने खोला राज

Regrann from @hirani.rajkumar – The lovely voice of @nikhitagandhiofficial and the musical magic of @arrahman. #MujheChaandPeLeChalo out now. #RanbirKapoor @FoxStarHindi @vinodchoprafilms #RajkumarHiraniFilms @tseries.official – #regrann 😍 #actress #bollywood #model #actor #love #bollywood #like #photography #follow #music #Bollywoodactress #cute #aliabhatt #art #fashion #beautiful #instagood #ranbirkapoor #friends👭 #love #TagsForLikes #actor #actorlife🎬🎥fitness4all

A post shared by Bollywood Gyani (@bollywood_gyani) on Jul 23, 2018 at 10:08am PDT