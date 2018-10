न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे ऋषि कपूर ने खोला राज, बताया क्यों बदल गया बालों का रंग

ऋषि कपूर इन दिनों यूएस में हैं। एक्टर यूएस में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। यूएस जाने के बाद अचानक ऋषि कपूर के बालों का रंग बदल गया। वहीं ऋषि के सभी फैन्स के मन में ये सवाल आने लगे कि उनके सारे बाल ग्रे कलर के कैसे हो गए। ऐसे में अब ऋषि कपूर ने अपने बालों का रंग ग्रे होने का कारण बताया। ऋषि कपूर ने मंगलवार रात को ट्वीट कर बताया कि उन्होंने बालों में डाई कराई है। दरअसल, यह ऋषि कपूर की अपकमिंग फिल्म का गेटअप है। ऋषि ट्वीट में कहते हैं,’सभी विचारों से दूर हो जाइए, मेरे बाल सफेद/ग्रे कैसे हो गए गलत अटकलें मत लगाइए। मेरे बाल डाई किए गए हैं। Honey Trehan और Sony pictures द्वारा प्रोड्यूस और हितेश भाटिया द्वारा डायरेक्टेड फिल्म के लिए यह किया गया है।’

ऋषि कपूर ने इसी के साथ अपने इस नए लुक की फाइनल तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में अपनी फिल्म के कैरेक्टर का लुक शेयर करते हुए ऋषि लिखते हैं- ‘यह मेरी फिल्म का पहला लुक है। ‘शर्मा जी’ पूरी तरह से ग्रे। हम ओरिजनल कलर की तरफ फिर जाएंगे।’ इससे पहले ऋषि कपूर अनुपम खेर के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर साथ वॉक करते नजर आए थे। वीडियो में ऋषि कपूर और अनुपम खेर दोनों चलते हुए कुछ बातें करते दिखे। ऋषि कपूर ने खुद इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अपने पुराने दोस्त के साथ घूमते हुए, खेर फ्री या केयर फ्री।’

This is the final look of the film. Sharma ji. All grey! Will revert to original hair colour soon pic.twitter.com/luM4MKGVs1 — Rishi Kapoor (@chintskap) October 9, 2018

ऋषि कपूर ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से फैन्स के साथ शेयर की हैं। तस्वीरों में ऋषि कपूर के सारे बाल ग्रे रंग में रंगे हुए हैं। ऊपर वाली तस्वीर में ऋषि कपूर फिल्म में अपना फर्स्ट लुक शेयर करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में ऋषि कपूर अपने किरदार के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं।

This is to dispel all notions and wrong speculations of my hair turning grey/white overnight. My hair was dyed by Awan Contractor for a film produced by Honey Trehan and Sony pictures directed by Hitesh Bhatia. Film is untitled. Trust this clears the air pic.twitter.com/0v5Z0nFcDN — Rishi Kapoor (@chintskap) October 9, 2018

New York,Manhattan. “Kher-free” or is it “Care-free”on Madison Avenue with colleague and old friend Anupam Kher this afternoon! pic.twitter.com/6qwfUufuML — Rishi Kapoor (@chintskap) October 7, 2018

