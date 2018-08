श्रीदेवी को नहीं पहचान पाए ऋषि कपूर, फैंस ने कहा- बूढ़े हो रहे हो!

रणबीर कपूर की फिल्म संजू सुपरहिट होने के बाद राहत की सांस ले रहे ऋषि कपूर की खुद की फिल्म मुल्क को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। दर्शकों और क्रिटिक्स ने ऋषि की इस फिल्म की काफी तारीफ की है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफलता असफलता जैसे तमाम उतार चढ़ाव से दूर ऋषि अपने ही जोन में हैं और उन्होंने ट्विटर पर ऐसा जीआईएफ शेयर किया है जिसे देखने के बाद काफी लोग हैरान रह गए।

दरअसल ऋषि ने अपनी ही फिल्म ‘कौन सच्चा कौन झूठा’ का एक जीआईएफ शेयर किया जिसमें ऋषि और श्रीदेवी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीटर पर इसे शेयर करते हुए सवाल पूछा कि ये कौन सी फिल्म है और मैं इसमें मेरे साथ डांस कर रही हीरोईन को पहचान नहीं पा रहा हूं। ऋषि के इस सवाल पर लोगों ने कई मज़ेदार कमेंट्स किए। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि बुढ़ापे के चलते ऋषि की याददाशत थोड़ी कम हो गई है।

What film is this? And I cannot recognise the actress with me! https://t.co/NpZlqurrq8

