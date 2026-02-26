विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने उदयपुर में 26 फरवरी की सुबह एक निजी समारोह में शादी की। इस शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल थे।

यह शादी पूरे देश का ध्यान खींच रही है, लेकिन रश्मिका की डेब्यू कन्नड़ फिल्म ‘किरिक पार्टी’ के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने इस मौके पर शादी के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

ऋषभ शेट्टी ने जवाब देने से किया इनकार

ऋषभ शेट्टी श्री राघवेंद्र गुरुवैभवोत्सव में मंत्रालयम में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जय हनुमान’ के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, “सर, अब रश्मिका मंदाना की शादी हो रही है, क्या आपको निमंत्रण मिला?” तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “धन्यवाद,” और वहां से चले गए।

विजय देवरकोंडा संग आज कोडावा वेडिंग करेंगी रश्मिका मंदाना, जानें कैसे होती है ये पारंपरिक शादी और क्यों है खास

रश्मिका और ऋषभ के बीच पुरानी तनावपूर्ण स्थिति

रश्मिका की शादी ने उनके पहले के सगाई वाले समय की यादें भी ताजा कर दी हैं। रश्मिका और रक्षित शेट्टी ने 2017 में सगाई की थी, लेकिन 2018 में इसे तोड़ दिया गया। ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी करीबी दोस्त हैं।

रश्मिका मंदाना की डेब्यू फिल्म किरिक पार्टी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत थी। इस फिल्म के निर्देशक ऋषभ शेट्टी थे, जबकि प्रोड्यूसर रक्षित शेट्टी की कंपनी Paramvah Studios ने इसे बनाया था।

रश्मिका ने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट के बारे में एक इंटरव्यू में रक्षित शेट्टी की प्रोडक्शन कंपनी को “so-called production house” कहकर आलोचना की थी। इसके बाद ऋषभ शेट्टी ने कहा कि वह नए कलाकारों के साथ काम करना पसंद करते हैं, बजाय “इस प्रकार की अभिनेत्रियों” के, जिससे उनके और रश्मिका के बीच पेशेवर संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तेलुगु-हिंदू शैली में हुई शादी, शाम को होगी कोडावा वेडिंग

अन्य कलाकारों की प्रतिक्रिया

किरिक पार्टी के एक और सहयोगी प्रमोद शेट्टी ने भी रश्मिका की शादी पर कहा, “मुझे रश्मिका का निमंत्रण नहीं मिला। अगर मिलेगा तो जाऊंगा। हम जानते हैं कि हमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं। रक्षित शेट्टी भी कोई बच्चा नहीं हैं जो चॉकलेट खाते हुए पछताए।”

रक्षित शेट्टी ने 2023 में यह भी कहा था कि वह रश्मिका के संपर्क में हैं और उनके करियर की सफलता की सराहना करते हैं।

विजय और रश्मिका की शादी की झलकियां

विजय और रश्मिका ने शादी की घोषणा के बाद पहले उदयपुर पहुंचकर अपनी प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज़ की शुरुआत की थी। इसमें ‘विरोश प्रीमियर लीग’, पूलसाइड गेम्स, संगीत, हल्दी और मेहंदी समारोह शामिल थे।

शादी समारोह सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 10:10 बजे जोड़े ने शादी के वचन लिए। इसके बाद वे रश्मिका की सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हुए कोडावा रीति-रिवाजों में शामिल हुए।

शादी में थरुन भास्कर, राहुल रविंद्रन, ईशा रेब्बा, आशिका रंगनाथ, कल्याणी प्रदीप रंजन और श्राव्या वर्मा शामिल हुए हैं।

पूरा फिल्मी है रश्मिका मंदाना का ससुराल, पति हैं हीरो तो ससुर भी हैं साउथ इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर