‘राइज एंड फॉल’ दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर ने इस हाई-स्टेक्स रियलिटी शो में शामिल होने वाले सेलेब्रिटीज के नामों का खुलासा करना शुरू कर दिया है।

स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला के नाम सामने आने के बाद अब भोजपुरी स्टार काजल रघवानी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव नजर आने वाले हैं।

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15 कंटेस्टेंट्स के साथ शो का दूसरा सीजन एक बार फिर सत्ता की जंग, बदलते रिश्तों, नई दोस्तियों और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। सभी कंटेस्टेंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, शानदार पेंटहाउस और कम सुविधाओं वाले बेसमेंट में।

गेम के दौरान कंटेस्टेंट्स की स्थिति लगातार बदलती रहेगी और किसी भी वक्त उनके लिए सत्ता का समीकरण पलट सकता है।

शो में शामिल होने वाले नए नामों में तेज प्रताप यादव, सारा गुरपाल और काजल राघवानी शामिल हैं। इन सभी कंटेस्टेंट्स के प्रोमो सामने आ चुके हैं।

तेज प्रताप यादव ने इंट्रोडक्शन वीडियो में खुद की तुलना बरगद के पेड़ से की है। उनका कहना है कि भले ही पेड़ की शाखाएं हिलती हुई नजर आएं, लेकिन उसकी जड़ें बेहद मजबूत होती हैं।

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उन्होंने कहा, “रास्ते में जब हम लड़खड़ाए, तो लोगों ने हमारा खूब मजाक बनाया। लेकिन वे भूल गए कि हम बरगद के पेड़ की तरह हैं, जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यही वजह है कि हम ‘राइज एंड फॉल 2’ में तूफान मचाने आ रहे हैं।”

‘राइज एंड फॉल 2’ में तेज प्रताप यादव के साथ सारा गुरपाल और काजल राघवानी भी शामिल होंगी। शो में पहले से प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल, स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के नाम सामने आ चुके हैं।

टावर के पेंटहाउस में रहने वाले कंटेस्टेंट्स ‘रूलर्स’ होंगे, जबकि बेसमेंट में रहने वालों को ‘वर्कर्स’ बनकर अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

‘राइज एंड फॉल 2’ का प्रीमियर 26 सितंबर को MX Player पर Prime Video के जरिए होगा। शो के नए एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होंगे। इस सीजन में 15 कंटेस्टेंट्स टावर में एंट्री लेकर मुकाबला करेंगे, जहां किसी भी वक्त रूलर्स और वर्कर्स की सत्ता आपस में बदल सकती है।