Rise And Fall 2 Winner: ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन को अपना विनर मिल गया है। राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला ने रियलिटी शो के इस सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं प्रियंका चाहर फर्स्ट रनरअप बनीं। वहीं गौतम गुलाटी टॉप 3 में आकर ट्रॉफी अपने नाम करने से चूक गए।

शहजाद ने छह हफ्तों तक चले विवादों के बाद फिनाले में पहली रनर-अप प्रियंका चाहर चौधरी को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए गए इस शो में कंटेस्टेंट्स को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ पेंटहाउस में रहने वाले रूलर्स थे, तो दूसरी तरफ बेसमेंट में रहने वाले वर्कर्स। अलग-अलग क्षेत्रों से आए कंटेस्टेंट्स के बीच सर्वाइवल और सत्ता हासिल करने की लड़ाई देखने को मिली।

तमाम विवादों के बाद विनर बने शहजाद पूनावाला

पहले दिन से शो में शहजाद पूनावाल कई विवादों में घिरे दिखे। उनका ये सफर आसान नहीं रहा, कभी सीवेत तोमर के साथ उनकी हाथापाई हुई तो कभी प्रियंका चाहर चौधरी ने उनपर सवाल उठाये। इन सबके बीच स्वरा भास्कर के साथ उनकी दोस्ती काफी पसंद की गई।

प्राइज मनी करेंगे बाढ़ पीड़ितों को दान

शहजाद को जीत के साथ 35 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली, जिसे उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का ऐलान किया।

अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, “राइज एंड फॉल सीजन 2 जीतने की खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। टावर की ऊंचाइयों से लेकर बेसमेंट की अनिश्चितताओं तक, मुझे हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा और लगातार आगे बढ़ना पड़ा। कई बार चीजें मेरे पक्ष में नहीं थीं और मन में संदेह भी पैदा हुआ, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर भरोसा था कि मैं यह कर सकता हूं। आज हाथ में ट्रॉफी लेकर खड़ा हूं और मेरा वही भरोसा हकीकत बन गया है। यह जीत इस बात का सबूत है कि दृढ़ संकल्प और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा इंसान को कहां तक पहुंचा सकता है।”