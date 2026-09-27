प्राइम वीडियो के नए शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में पहले ही दिन शहजाद पूनावाला और सिवेट तोमर के बीच एक जोरदार झगड़ा देखा गया। शो के नए प्रोमो के मुताबिक, शहजाद और सिवेट के बीच हाथापाई तक हो गई, जो प्रोमो में साफ पता चल रहा है। दरअसल, सिवेट ने शहजाद पर वोट्स के लिए धर्म का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई।

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स्वरा भास्कर दोनों में बीच-बचाव करवाती दिखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ही दिन शो से सिवेट को बाहर कर दिया गया है। इस झगड़े की शुरुआत एक टास्क से हुई।

धर्म का मुद्दा उठाना पड़ा भारी

वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए जा रहे इस शो में 15 कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स में बांटा गया है, जहां गेम और वोटिंग के जरिए सत्ता का समीकरण बदलता रहता है। शो के पहले ही दिन सिवेट ने शहजाद पर वोट्स के लिए धर्म का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया।

सिवेट ने कथित तौर पर शहजाद को पीछे से जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए और उनका कुर्ता भी फट गया। शहजाद ने इस दौरान शारीरिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया।

🚨Siwet vs Shehzad



Siwet literally pushed Shehzad with full force, causing him to fall down badly. 😳#RiseAndFallS2 #ShehzadPoonawalla #SiwetTomar pic.twitter.com/udIb5bAS2r — Digital News Hub (@digital_newshub) September 27, 2026

टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद मेकर्स ने सिवेट को तुरंत शो से बाहर कर दिया और सभी कंटेस्टेंट्स को धर्म और राजनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों से दूर रहने की चेतावनी दी।

रूलर्स को मिला नया टास्क

नए प्रोमो में सभी रूलर्स को एक टास्क दिया जाता है। सभी से पूछा जाता है कि अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से कौन बाहर होना चाहिए। जिसमें शहजाद ने सिवेट का नाम लेते हुए तर्क दिया कि ‘वह करण पटेल की सारी बात मानते हैं इसलिए उन्हें बाहर होना चाहिए।’ इसके बाद सिवेट जोर से हंसते हैं और शहजाद उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं।

सिवेट ने शहजाद को कहा ‘सेवक’

सिवेट कहते हैं कि चाटना क्या होता है मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि समर्थन चाहिए थोड़ा सा, भाई जब मैं स्वरा के सामने जाऊं, तो मुझे सपोर्ट करना। इस पर शहजाद कहते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए सपोर्ट नहीं मांगा था। बदले में सिवेट शहजाद को सेवक बुलाते हैं।

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टास्क के बाद शहजाद कैमरा में देखकर चिल्लाते हैं कि ‘सिवेट में रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये वहीं स्वरा भास्कर के साथ बैठा है और मुझे लेक्चर दे रहा है।’ इसके बाद स्वरा भास्कर चिल्लाती हैं और सिवेट गुस्से में शहजाद को धक्का देते हैं। प्रोमो में बस इतना ही दिखाया गया।

स्वरा के जौहर पर कमेंट से सिवेट ने जताई ती नाराजगी

प्रीमियर डे पर सिवेट तोमर ये कहते दिखे थे कि उन्हें स्वरा से दिक्कत है इसी कारण उन्होंने उनसे सही से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि स्वरा की जौहर पर किए गए कमेंट के कारण उनका गुस्सा अलग है। जब तक वह माफी नहीं मांगेगी तब तक तो वह उनसे बात नहीं करने वाले हैं। गेम में अब वह जब उन्हीं के साथ दिखे तो शहजाद ने इस बात को कॉल आउट किया, जिसके बाद ये घमासान हुआ।