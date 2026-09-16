Rise And Fall 2 Contestants: अमेजन एमएक्स प्लेयर का ‘राइज एंड फॉल’ का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है। पहले दर्शकों को ये सरप्राइज मिला कि इस बार शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग होंगे। अब उन्होंने ऐसे-ऐसे कंटेस्टेंट्स के नाम को लेकर हिंट दिया है, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है।

इन कंटेस्टेंट्स के नाम का मिला हिंट

मंगलवार को शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने शो में शामिल होने वाले चार नामों को लेकर हिंट दिया। उन्होंने कहा, “खेल चाहे जो भी हो, असली मजा प्लेयरों से ही आता है। खेल अगर पावर का हो तो खिलाड़ी चुन-चुनकर लाने पड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर और करण पटेल के शो में शामिल होने का संकेत दिया।

फिर सहवाग ने ‘बिग बॉस 16’ में सेकंड रनरअप रहीं प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में हिंट देते हुए कहा, “इस नागिन को अपनी ट्रॉफी नसीब कहां हुई, लेकिन ये हारे या जीते, डसती बहुत जोर से है।”

इसके बाद शहजाद पूनावाला का हिंट देते हुए सहवाग ने कहा, “अरे प्राइम टाइम के नवाब, न्यूज रूम की डिबेट में मम्मी का बर्थडे मना लिया। अब इस साल उनका बर्थडे पेंटहाउस में मनाएंगे या बेसमेंट में।”

स्वरा भास्कर को लेकर बड़ा हिंट

वीरेंद्र सहवाग ने कहा, “इनके स्वर अकसर आम जनता से मेल नहीं खाते। नारेबाजी में भी ये कुछ कम नहीं हैं। क्या घर के अंदर भी उतनी ही दहशत फैला पाएंगी? आप खुद देख लेना।”

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करण पटेल को लेकर भी मिला बड़ा हिंट

उन्होंने अंत में चौथे कंटेस्टेंट को लेकर हिंट देते हुए कहा, “टेलीविजन का एंग्री यंग मैन, खतरों से खेलना उनकी पुरानी आदत है। ऐसे खिलाड़ी जब शो में आएंगे तो चिंगारी तो उठनी ही है।”

इनके अलावा SCREEN को मिली जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस अर्चना गौतम, रजत दलाल, अनम दरबार और शैलेश लोढ़ा के भी शो में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, स्प्लिट्सविला फेम कायरा अनु, सोरब बेदी, निहारिका तिवारी और साक्षी श्रीवास के भी कंटेस्टेंट के तौर पर शो में नजर आने की खबरें हैं।

जीविका सिंह ने भी पुष्टि की है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज ग्रोवर शो का हिस्सा होंगे। इसके अलावा श्रुतिका अर्जुन, नेहल चुडासमा, दीप्ति छेत्री, प्रियंका जग्गा और अनुराग डोभाल के भी शो में आने की उम्मीद है।