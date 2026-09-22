‘राइज एंड फॉल 2’ के कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नाम का ऐलान हो चुका है। शो में कुल 15 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे। इनमें टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड, राजनीति, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े लोग शामिल हैं। सभी कंटेस्टेंट्स को दो हिस्सों- रूलर्स और वर्कर्स में बांटा जाएगा। ये शो 26 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है। आइये जानते हैं इस बार के कंटेस्टेंट्स के नाम।

गौतम गुलाटी

टीवी के पॉपुलर एक्टर गौतम गुलाटी ‘राइज एंड फॉल 2’ में नजर आएंगे। वह ‘बिग बॉस 8’ के विनर रह चुके हैं। इसके अलावा वह ‘कसम से’, ‘प्यार की ये एक कहानी’ और ‘दीया और बाती हम’ जैसे शोज में काम कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें ‘रोडीज XX’ में टीम लीडर के तौर पर देखा गया था।

करण पटेल

टीवी के ‘एंग्री यंग मैन’ कहे जाने वाले करण पटेल भी’राइज एंड फॉल 2′ में दिखाई देंगे। उन्होंने ‘ये है मोहब्बतें’, ‘कहानी घर घर की’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘कसम से’ जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में काम किया है। करण पिछले साल ‘The 50’ में भी नजर आए थे।

प्रियंका चाहर चौधरी

‘उडारियां’ से पहचान बनाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी भी शो में अपना गेम खेलती नजर आएंगी। वह ‘बिग बॉस 16’ की रनर-अप रह चुकी हैं। इसके अलावा प्रियंका ‘प्लेग्राउंड’ में गैंग लीडर की भूमिका में भी नजर आई थीं।

शहजाद पूनावाला

राजनेता और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस बार रियलिटी शो में नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर उनके करीब 9.61 लाख फॉलोअर्स हैं।

स्वरा भास्कर

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी वीरेंद्र सहवाग के शो में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होंगी। फिल्मों में अपने बेबाक विचारों के लिए पहचानी जाने वाली स्वरा ‘रांझणा’, ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘निल बटे सन्नाटा’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। पिछले साल उन्होंने ‘पति, पत्नी और पंगा’ से टीवी रियलिटी स्पेस में कदम रखा था।

इरीना रुडाकोवा

इरीना रुडाकोवा पहले भी रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। वह ‘रियलिटी रानी ऑफ जंगल 2’ और ‘बिग बॉस मराठी 5’ की विनर हैं। अब वह ‘Rise and Fall 2’ में नजर आएंगी। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4.59 लाख फॉलोअर्स हैं।

अनीश भगत

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीश भगत भी शो के जरिए रियलिटी टीवी में डेब्यू कर रहे हैं। वह LGBTQ कम्युनिटी से जुड़े कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं।

कायरा अनु

‘स्पिल्ट्सविला 16’ की विनर कायरा अनु भी इस शो का हिस्सा होंगी। डेंटिस्ट से एक्ट्रेस बनीं कायरा ने पिछले साल रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखा था। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 5.85 लाख लोग फॉलो करते हैं।

सारा गुरपाल

पंजाबी एक्ट्रेस सारा गुरपाल ‘बिग बॉस 14’ में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने ‘रियलिटी रानी ऑफ जंगल 2’ में हिस्सा लिया और रनर-अप रहीं। अब वह ‘राइज एंड फॉल 2’ में दिखाई देंगी।

निहारिका तिवारी

‘स्पिल्ट्सविला’ से चर्चा में आईं मॉडल निहारिका तिवारी भी शो का हिस्सा होंगी। शो में सोराब बेदी के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी चर्चा में रही थी। इससे पहले वह ‘एमटीवी रोडीज’ में भी नजर आ चुकी हैं। निहारिका के इंस्टाग्राम पर करीब 22 लाख फॉलोअर्स हैं।

सिवेट तोमर

रियलिटी शो स्टार सिवेट तोमर भी इस सीजन में दिखाई देंगे। वह ‘रोडीस’, ‘स्पिल्ट्सविला’ और हाल ही में ‘द 50’ का हिस्सा रह चुके हैं। इससे पहले उनके ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की खबरें भी सामने आई थीं।

काजल राघवानी

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस काजल राघवानी भी ‘राइज एंड फॉल 2’ में नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर वह इस सीजन के बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले काफी मजबूत फैन फॉलोइंग रखती हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 59 लाख लोग फॉलो करते हैं।

राज ग्रोवर

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज ग्रोवर अपने परिवार के साथ कॉमेडी रील्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब वह रियलिटी शो में अपना गेम खेलते दिखाई देंगे। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं।

मनीष कश्यप

‘बिहार के बेटे’ के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार मनीष कश्यप भी शो में नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर उनके करीब 11 लाख फॉलोअर्स हैं।

तेज प्रताप यादव

लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी ‘Rise and Fall 2’ का हिस्सा हैं। उन्होंने इसी साल जियोहॉटस्टार के ‘भोजपुरी बवाल’ से रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखा था। यह उनका दूसरा रियलिटी शो होगा।

क्या है ‘राइज एंड फॉल’ का गेम?

‘राइज एंड फॉल’ का गेम अमीर और गरीब और अमीर की थीम पर आधारित है। शो में एक आलीशान पेंटहाउस और नीचे बेसमेंट बनाया गया है। रूलर्स पेंटहाउस में रहेंगे और उनके पास गेम से जुड़े बड़े फैसले लेने की ताकत होगी। वहीं वर्कर्स को टास्क पूरे करके ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी होगी। उन्हें खुद को एलिमिनेशन से भी बचाना होगा।

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इस सीजन में पहले ही दिन कंटेस्टेंट्स को गोल्डन और सिल्वर ब्रीफकेस में से चुनाव करने का मौका मिलेगा। गेम में एक नया ट्विस्ट भी जोड़ा गया है। इस बार दर्शक भी वोट करके किसी कंटेस्टेंट को रूलर या वर्कर बनाने में भूमिका निभा सकेंगे।

प्राइम वीडियो ऐप पर हर कंटेस्टेंट की एक वैल्यू तय की जाएगी। दर्शक उस कंटेस्टेंट के लिए वैल्यू चुनेंगे और गेम शुरू होने के बाद यह रकम शो की प्राइज मनी में जुड़ती जाएगी।

कब और कहां देख सकते हैं ‘राइज एंड फॉल 2’?

‘राइज एंड फॉल 2’ में कुल 42 एपिसोड होंगे। शो का प्रसारण प्राइम वीडियो पर सोमवार से रविवार दोपहर 12 बजे किया जाएगा।