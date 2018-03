सलमान खान के खास दोस्त इंदर कुमार को दी गई आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार में दिखे ये सेलेब्स

बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनको श्रद्धांजलि देने पहंचे। इंदर कुमार के निधन पर कई बॉलीवुड हस्तियां इकट्ठी हुईं। वहीं सोशल मीडिया में भी एक्टर इंदर को उनके फैंस और फ्रेंड्स श्रद्धांजलि देते दिखे। ट्विटर पर अयूब खान और कॉमेडियन सुनील पाल ने इंदर कुमार को अपने पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर अलविदा कहा।

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान इंदर कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड ईशा कोपिकर ने कहा कि इंदर कुमार के बारे में उन्हें जब पता चला तो इस बात का उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा,’ इंदर के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा किसी के साथ न हो। इंदर अभी बहुत यंग थे। उनकी उम्र अभी सिर्फ 43 ही थी। वहीं उनकी बीवी और छोटी सी बच्ची भी है। इस खबर को सुनकर मैं शॉक में आ गई। मुझे उनकी फैमिली के लिए बहुत दुख है। एक एक्टर के तौर पर इंदर बहुत ही टैलेंटेड थे। उनकी जिंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स थे। ‘

बता दें, एक्टर इंदर कुमार ने अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग की। वह एक्टर गोविंदा के साथ फिल्म कुवांरा में नजर आए थे। वहीं हाल ही में इंदर कुमार एक्टर सलमान खान के साथ फिल्म वॉन्टेड और तुमको न भूल पाएंगे में नजर आए थे। अंधेरी स्थित उनके निवास पर सुबह 2 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इंडस्ट्री में उन्होंने कुल 20 फिल्मों में सराहनीय काम किया है। वर्तमान में वह कॉमिक फिल्म ‘फटी पड़ी है यार’ पर काम कर रहे थे।

इंदर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1996 में आई फिल्म ‘मासूम’ से की थी। 2017 में आई फिल्म ‘हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर’ उनके आखिरी फिल्म के तौर पर याद रखी जाएगी। सलमान के अलावा वह फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ भी नजर आ चुके हैं। छोटे पर्दे की बात करें तो इंदर चर्चित धारावाहित क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर की भूमिका निभाया करते थे।

Deeply saddened by untimely demise of #InderKumar. Have acted with him in few films. He was very simple, humble & a very committed actor.

— Anupam Kher (@AnupamPkher) July 28, 2017