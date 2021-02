इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना और मिया खलीफा के कमेंट के बाद देश में किसान प्रोटेस्ट को लेकर मुद्दा और गरम हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट्स और हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग रिहाना और मिया खलीफा जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स को हिदायत दे रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें, तो कुछ कह रहे हैं कि मुद्दे को आंतरिक रूप से शांत नहीं किया गया इसलिए मामला बाहर चला गया है। अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का भी रिएक्शन सामने आया है। इसके अलावा फराह खान अली ने भी मामले में ढेर सारे ट्वीट्स किए हैं।

तापसी ने अपने पोस्ट में कहा-‘यदि किसी के सिर्फ एक ट्वीट से आपकी एकता टूटती है, एक मजाक आपके विश्वास को खत्म कर देता है या एक शो आपके धार्मिक विश्वास को तोड़ देता है, तो यह आपको समझना जरूरी है आपकी बिलीविंग स्ट्रेंथ कितनी कम है। आपके अंदर मजबूती की कमी है। अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथ दीजिए प्रोपगेंडा के टीचर मत बनिए।’

वहीं फराह खान अली ने अपने पोस्ट में कहा- अगर हमारे देश के मुद्दे पर बाहर के लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि ये मुद्दा उस लेवल तक पहुंचा दिया गया है। हम अन्य सरकार और देशों के बारे में टिप्पणी करने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी एक मुद्दे पर बोलता है तो सब नाराज हो जाते हैं।

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others.

उन्होंने आगे कहा- रिहाना का एक ट्वीट और विदेश मंत्रालय-सरकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी। इसमें क्यों इतना वक्त लग गया? इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, प्रोपेगेंडा है जो हमारे देश में अराजकता चाहते हैं, वो फैला रहे हैं। एक देश को विभाजित करना आसान काम है।

If ppl from other countries are commenting on issues in our country it’s because the issue has reached this position due to the Govt not addressing the problem. We do not hesitate to comment on other Govts &countries but are offended when an international celebrity makes a point

