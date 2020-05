एक्ट्रेस ने कहा, कोई हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा, जवाब मिला- ‘एसी में बैठकर क्यों डर रही’

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। इस बीच एक्ट्रेस अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें देश पर किसी के आक्रमण करने की बात कही। ऋचा चड्ढा ने लिखा, कोई हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा। एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर कई यूजर्स तंजभरे लहजे में जवाब दिए।

एक यूजर ने लिखा, हां, उन्हें अनपढ़ अंधे “भक्त” कहते हैं। एक यूजर ने लिखा, आपको ये खबर बहुत देर से मिली है। ये तो 2014 में हो चुका है जो आक्रमणकारियों का शासन है। एक यूजर ने एक्ट्रेस को जवाब देते हुए लिखा, एसी में बैठकर क्यों डर रही हो? एक यूजर ने लिखा, वे वामपंथी हैं। एक ने लिखा, ये 2014 में हो चुका है।

इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा, मुझे यकीन है कि इस बार मुगल उज्बेकिस्तान से आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कोई आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सांप्रदायिक वायरस के कारण यह अंदर से पहले से ही कमजोर है! आक्रमणकारी हमेशा हमला करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें लगता है कि हम अंदर से कमजोर होने वाले हैं! पिच के मजबूत होने पर किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की!

गौरतलब है कि हाल ही में ऋचा चड्ढा ने औरंगबाद की घटना को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने गहरी पीड़ा व्यक्त की थी। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया था, ‘कोई भी इस तरह की मौत का हकदार नहीं है…यह दिल तोड़कर रख देने वाली घटना है…’।

Someone is trying to invade our country.

— TheRichaChadha (@RichaChadha) May 10, 2020