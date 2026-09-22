सलमान खान ने हाल ही में ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार होस्ट करते समय ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने लुक्स और खासतौर पर मां बनने के बाद महिलाओं के बढ़े वजन को लेकर ट्रोल करने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। अब ऋचा चड्ढा ने सलमान की इस मुद्दे को उठाने के लिए तारीफ की और उन्हें भी करारा जवाब दिया जो महिलाओं के पोस्टपार्टम लुक का मजाक उड़ाते हैं।

ऋचा ने न्यूज18 से बातचीत में कहा कि उन्हें सलमान के बयान के बारे में जानकारी नहीं थी। मगर जब उन्हें ये पता चल गया है तो उन्होंने इसकी तारीफ की। ऋचा ने कहा, “मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इस बारे में बात की है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है। यह एक बड़ी बात है। किसी को इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेचारे पुरुषों की सोच बहुत सीमित होती है और वे कभी बच्चे को जन्म देने के उस गहरे अनुभव को महसूस नहीं कर सकते।”

महिलाओं को ट्रोल करने वाले पुरुषों को दी सलाह

ऋचा ने आगे उन पुरुषों पर भी सवाल उठाया, जो महिलाओं के शरीर और उनके लुक्स को लेकर भद्दे कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष महिलाओं के बिना इस दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि हर इंसान एक मां की कोख से जन्म लेता है। उन्होंने कहा, “वे हमारे बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते। हर कोई कोख से आया है। अगर आप मां का मजाक बनाना शुरू करेंगे तो इसका असर बहुत बुरा होगा। जो भी व्यक्ति अपने बढ़े हुए पेट और पीछे हटती हेयरलाइन के साथ बैठकर महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करता है, वह खुद अपने शरीर से खुश नहीं है।”

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कैटरीना के सपोर्ट में बोले सलमान?

बता दें कि सलमान खान ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये उस समय किया जब कैटरीना को उनके पोस्टपार्टम लुक के लिए ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने कैटरीना के समर्थन में बात की है। सलमान ने कहा था कि किसी के प्रेग्नेंट होने या मां बनने के बाद उसके वजन को लेकर ट्रोल करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ना सामान्य है और जब वो दोबारा काम शुरू करेगी है तो वह धीरे-धीरे अपनी फिटनेस पर लौट आएगी।

खुद बॉडी शेमिंग का सामना कर चुकी हैं ऋचा

ऋचा चड्ढा खुद भी पोस्टपार्टम बॉडी शेमिंग का सामना कर चुकी हैं। वह पहले बता चुकी हैं कि शरीर को एक खास आकार में रखने और इंडस्ट्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव ने उनकी ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानियों को बढ़ाया था। ऋचा ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी पोस्टपार्टम वजन बढ़ने को लेकर ट्रोल किए जाने पर उनका बचाव किया था।

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सलमान के बयान को मिला फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन

सलमान खान के बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनका समर्थन किया। वरुण धवन और उनके पिता, फिल्ममेकर डेविड धवन ने भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए सलमान का शुक्रिया अदा किया। सलमान ने एपिसोड में वरुण और सोहेल खान को भी उनकी मुस्कान और लुक्स को लेकर ट्रोल किए जाने का जिक्र किया था।

एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने सलमान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “टाइगर जिंदा है।” वहीं फिल्ममेकर कुणाल कोहली समेत इंडस्ट्री के कई अन्य लोगों ने भी ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग के खिलाफ सलमान की बात का समर्थन किया।