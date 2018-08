एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अलग अंदाज में पूरा किया Kiki चैलेंज, फैंस को भी दी सलाह

इन दिनों KiKi चैलेंज दुनिया भर के कई देशों में नौजवानों का सोशल अट्रैक्शन बना हुआ है। इस चैलेंज में ‘कीकी’ सॉन्ग बैकग्राउंट में चलाकर चलती गाड़ी का दरवाजा खोल डांस किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को चैलेंज के रूप में सोशल मीडिया पर चलाया गया है। अब तक इस तरह के वीडियोज बनाते हुए कई लोग एक्सिडेंट का शिकार हुए हैं। ऐसे में कई जगहों पर इस चैलेंज पर बैन भी लगाया गया।

लेकिन फिर भी इस चैलेंज को ले रहे हैं। हाल ही में ‘फुकरे रिटर्न्स’ की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी इस KiKi गाने पर थिरकती नजर आईं। लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस का अंदाज बिलकुल अलग था। दरअसल, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इस गाने पर डांस करके लोगों को ऐसा न करने के लिए जागरूक कर रही हैं। जहां लोग इस गाने को बैकग्राउंड में चला कर चलती गाड़ी का दरवाजा खोल नाच रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस ने जिम में एक्सरसाइज करते हुए इस गाने पर डांस किया।

— TheRichaChadha (@RichaChadha) August 8, 2018